Cel mai apropiat aliat al Moscovei a doborât o dronă kamikaze rusească, trimisă într-un atac asupra Ucrainei

Cel puțin nouă drone rusești de luptă lansate împotriva Ucrainei au trecut, în cursul nopții trecute, în spațiul aerian al Belarusului, potrivit unui raport al organizației independente Hajun, un grup belarus de monitorizare în domeniul apărării, a relatat marți Sky News.

Conform reprezentanților Hajun, dronele au fost înregistrate zburând în spațiul aerian al țării între orele locale 23.30 și 1.30, în noaptea de luni spre marți.

Organizația a precizat că, în jurul orei 00.55, s-a auzit o explozie în apropierea orașului belarus Mazyr. La scurt timp, una dintre drone a dispărut de pe radarele sale de monitorizare, a adăugat Hajun.

At least 9 Shahed drones flew into Belarus from Ukraine on the night of January 27-28.



The drones were flying towards Loyeu, Naroulia, Mazyr, Homiel and entered the “Belarusian corridor.”



The first drone flew in at 23:54, flying towards Loyeu. Further flights were at: 00:24,… pic.twitter.com/NcDav59ZsZ