Airbnb, criticată din nou după ce a anunțat că va organiza lupte cu gladiatori la Colosseum după 1.500 de ani

Platforma online de închirieri turistice Airbnb va organiza lupte în stilul celor purtate de gladiatori, anul viitor, în legendarul Colosseum din Roma, care vor reprezenta primul eveniment de acest fel ce va avea loc după o pauză de peste 1.500 de ani. Dar inițiativa nu e lipsită de critici, arată agenția DPA, citată de Agerpres.

Celebra arenă construită în epoca Romei Antice, care găzduia în trecut până la 70.000 de spectatori, va primi vizita unui grup select de aproximativ 24 de turişti, în cadrul a două seri, în mai 2025.

Programul, cu o durată cuprinsă între două şi trei ore, se va desfăşura în clădirea istorică a Colosseumului şi va include reprezentaţii susţinute de „gladiatori de agrement”, precum şi lecţii în care vor fi predate tehnici de luptă din Antichitate.

Evenimentul va începe în camerele subterane ale clădirii, unde oaspeţii vor îmbrăca armuri antice, şi se va încheia cu o luptă cu săbii şi scuturi în arenă.

Airbnb a făcut anunțul încă din luna noiembrie a anului trecut, când informația a declanșat polemici aprinse pe rețelele de socializare în rândul italienilor. Criticile față de inițiativa Airbnb s-au reaprins acum în condițiile în care înscrierile la loteria ce va alege cei 24 de turiști încep miercuri, la ora locală 15:00.

