Airbus și Air France, găsite vinovate pentru cel mai grav dezastru aerian din istoria Franței

Ruda uneia dintre victimele accidentului aerian dă declarații pentru presă în fața sălii de judecată, FOTO: Lafargue Raphael / Abaca Press / Profimedia

O curte de apel din Paris a decis miercuri că Airbus și Air France se fac vinovate de ucidere din culpă în cazul prăbușirii unei curse Rio-Paris în 2009, tragedie în care și-au pierdut viața 228 de pasageri și membri ai echipajului, cel mai grav dezastru aviatic din istoria Franței, transmite Reuters.

Verdictul reprezintă cel mai recent moment important dintr-o saga juridică în care sunt implicate două dintre cele mai emblematice companii ale Franței și rudele victimelor – în principal cetățeni francezi, brazilieni și germani.

Rude ale unora dintre cei 228 de pasageri și membri ai echipajului care au murit după ce un avion Airbus A330 a dispărut în întuneric, în timpul unei furtuni deasupra Atlanticului, s-au adunat pentru a afla verdictul. Acesta a fost pronunțat la capătul unei bătălii juridice de 17 ani, menite să stabilească responsabilitățile pentru dezastrul aviatic.

Instanța a ordonat companiilor să plătească amenda maximă prevăzută pentru ucidere din culpă în cazul persoanelor juridice – 225.000 de euro fiecare – în conformitate cu solicitarea pe care au formulat-o procurorii în timpul procesului care a durat opt săptămâni.

Airbus și Air France pot contesta verdictul la curtea supremă de la Paris

În 2023, o instanță inferioară achitase cele două companii, care au negat în repetate rânduri acuzațiile.

Amenda maximă, echivalentă cu veniturile obținute de fiecare dintre cele două companii, a fost considerată pe scară largă drept o sancțiune simbolică. Cu toate acestea, asociațiile familiilor victimelor au declarat că o condamnare ar reprezenta o recunoaștere a suferinței lor.

Avocații francezi se așteaptă la un nou recurs la cea mai înaltă instanță a țării, ceea ce ar putea prelungi procesul din nou cu ani de zile și ar continua calvarul rudelor victimelor.

Filmul celui mai grav accident aviatic din istoria Franței

Zborul AF447 a dispărut de pe radare la 1 iunie 2009, având la bord persoane din 33 de naționalități. Cutiile negre au fost recuperate doi ani mai târziu, după o operațiune de căutare în adâncurile oceanului.

În 2012, anchetatorii au concluzionat că echipajul avionului a provocat intrarea aparatului în pierdere de portanță, reducând forța de susținere a aripilor, după ce a gestionat greșit o problemă legată de senzorii acoperiți de gheață.

Procurorii și-au concentrat însă atenția asupra unor presupuse deficiențe atât în interiorul Airbus, producătorul aeronavei, cât și al Air France, compania aerienă care îl opera. Printre acestea s-au numărat instruirea insuficientă și faptul că nu au fost analizate corespunzător incidente anterioare asemănătoare.

Pentru a demonstra existența uciderii din culpă, procurorii trebuiau nu doar să stabilească faptul că firmele au dat dovadă de neglijență, ci și să lege toate elementele pentru a demonstra cum au dus acestea la prăbușirea avionului.

Potrivit sistemului juridic francez, procedurile de apel au presupus un proces complet nou, în cadrul căruia probele au fost reexaminate de la zero.