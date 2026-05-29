Ajutoarele anunțate de Guvern pentru persoanele afectate de incidentul de la Galați

Dronă prăbușită pe un bloc din municipiul Galați, 29 mai 2026. FOTO: ISU Galați

Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat vineri de premierul interimar Ilie Bolojan, a stabilit cuantumul ajutoarelor de urgență pentru persoanele afectate de incidentul care a avut loc noaptea trecută la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe.

Potrivit Guvernului, ajutoarele vor fi de:

10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%;

Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit pe baza evaluărilor făcute de comisia constituită prin ordin al prefectului, a precizat Guvernul.

Ministerul Muncii a fost abilitat să promoveze proiectul de hotărâre care va statua acordarea acestor ajutoare de urgență. Fondurile vor fi alocate prin suplimentarea bugetului instituției, din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați va pune la dispoziția ministerului toate informațiile necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgență, a conchis Guvernul în comunicatul său.

Bloc lovit de o dronă la Galați

O dronă rusească s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Este „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, după cum l-a descris președintele Nicușor Dan, care a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și a anunțat închiderea Consulatului rus de la Constanța.