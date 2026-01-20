Netflix pune banii pe masă în războiul licitațiilor pentru Warner Bros și HBO, după ce Paramount și-a îmbunătățit oferta

Netflix a trecut la o ofertă integral în numerar pentru activele de studio și streaming ale Warner Bros Discovery, fără a majora însă prețul de 82,7 miliarde de dolari, într-o încercare de a închide ușa eforturilor rivale ale Paramount Skydance de a pune mâna pe gigantul de la Hollywood, relatează Reuters.

Noua ofertă exclusiv în numerar – de 27,75 dolari pe acțiune – are sprijinul unanim al Consiliului de Administrație al Warner Bros Discovery, compania media americană care deține studiourile de film Warner Bros, televiziunea HBO, HBO Max, dar și numeroase rețele TV din SUA.

Atât Netflix, cât și Paramount Skydance râvnesc la Warner Bros pentru studiourile sale de film și televiziune de top, vasta cinematecă și francizele majore precum „Game of Thrones”, „Harry Potter” și supereroii DC Comics „Batman” și „Superman”. Spre deosebire de Netflix, Paramount Skydance vrea să cumpere și rețelele TV ale Warner Bros Discovery, precum CNN, TNT și Euronews.

Paramount Skydance și-a modificat termenii inițiali ai ofertei și a lansat o campanie mediatică agresivă pentru a convinge acționarii WBD că oferta sa este superioară și s-a adresat direct acestora printr-o ofertă de preluare ostilă, peste capul conducerii Warner Bros Discovery.

Aceasta a respins însă în mod repetat ofertele îmbunătățite ale Paramount Skydance, după ce a anunțat la începutul lunii decembrie a anului trecut un acord cu Netflix pentru a vinde activele sale în materie de filme și televiziune gigantului streaming-ului.

Netflix și-a modificat oferta de cumpărare după ce prețul acțiunilor sale a scăzut

„Acordul nostru revizuit, integral în numerar, va permite un calendar accelerat până la votul acționarilor și va oferi o certitudine financiară mai mare”, a declarat marți într-un comunicat Ted Sarandos, unul dintre cei doi directori generali ai Netflix.

Noua ofertă de 27,75 dolari pe acțiune din partea Netflix înlocuiește oferta anterioară, care prevedea 23,25 dolari în numerar și 4,50 dolari în acțiuni Netflix. Ea vine în contextul în care prețul acțiunilor Netflix a scăzut cu aproape 15% de la anunțarea fuziunii pe 5 decembrie, închizând sesiunea de vineri a bursei de la New York la 88 de dolari pe acțiune – semnificativ sub prețul minim de 97,91 dolari al ofertei inițiale.

Consiliul de Administrație al WBD susține în continuare că acordul de fuziune cu Netflix este superior ofertei Paramount Skydance, de 30 de dolari pe acțiune, de asemenea integral în numerar, deoarece acționarii Warner Bros ar păstra o participație și în Discovery Global. Planul este ca aceasta să fie o companie listată separat pe bursa americană după finalizarea tranzacției cu Netflix, și să includă rețelele TV precum CNN, dar și o platformă de streaming proprie, Discovery+.

Paramount a afirmat că divizarea activelor de cablu de cele de film și streaming, element central al ofertei Netflix, este practic lipsită de valoare.

Oricare dintre cele două oferte va trebui aprobată de administrația Trump

O fuziune cu Netflix ar lăsa compania nou-creată cu o datorie de aproximativ 85 de miliarde de dolari, comparativ cu 87 de miliarde de dolari în cazul Paramount. Netflix valorează însă considerabil mai mult, având o capitalizare de piață de 402 miliarde de dolari, față de 12,6 miliarde de dolari pentru Paramount.

Conducerea WBD argumentează de asemenea că Netflix are și un rating de credit de nivel investițional, în timp ce obligațiunile Paramount sunt evaluate la nivel „junk” de către S&P și ar putea fi supuse unor presiuni suplimentare.

Familia Ellison, cea care deține Paramount Skydance, a sugerat în schimb că relațiile sale apropiate cu președintele Donald Trump ar ușura obținerea aprobării achiziției din partea autorităților de reglementare din SUA.

Atât legiuitori republicani, cât și democrați, și-au exprimat îngrijorarea că o consolidare suplimentară a sectorului media ar putea duce la creșterea prețurilor și la reducerea opțiunilor pentru consumatori. Trump a sugerat în termeni puternici că administrația sa este înclinată să respingă o achiziție de către Netflix și că se va implica personal în procesul de revizuire.