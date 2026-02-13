Un nou film după un roman arhicunoscut a apărut în cinematografe, cu doi actori nominalizați la Oscar și o adaptare ce aprinde spiritele

Când materialul sursă de la care pornești e „La răscruce de vânturi”, singurul roman al scriitoarei britanice Emily Brontë, așteptările pentru orice film vor fi mari, iar comparațiile cu adaptările precedente sunt inevitabile. Pentru noul lungmetraj „La răscruce de vânturi”, așteptările sunt și mai mari, dintr-o serie de motive care l-au făcut să prindă toate listele de referință pentru „cele mai așteptate filme ale anului 2026”.

Noul film „La răscruce de vânturi” a apărut în cinematografele din România vineri, 13 februarie.

Romanul gotic din 1847 al lui Brontë și povestea sa de dragoste nemuritoare a fost subiectul unor adaptări cinematografice încă din era filmului mut. Un prim lungmetraj „La răscruce de vânturi” a fost filmat în Marea Britanie și lansat în 1920.

Pelicula respectivă s-a pierdut în istorie și singura imagine pe care ne-o putem face despre el e din recenziile vremii. Una dintre acestea a fost publicată de The Guardian. Publicația britanică nota că „este un merit al industriei cinematografice britanice faptul că versiunea cinematografică a cărții, proiectată ieri la Manchester, este atât de reușită”, și îl lăuda pe actorul Milton Rosmer pentru interpretarea sa. „Este violentă, furtunoasă, turbulent de melodramatică: exact genul de joc actoricesc pe care Emily Brontë l-ar fi dorit pentru Heathcliff”.

Printre adaptările celebre de-a lungul anilor s-au numărat cea din 1939, cu legendarii Merle Oberon și Laurence Olivier, cea din 1970, cu Anna Calder-Marshall și Timothy Dalton, și cea din 1992, cu Juliette Binoche și Ralph Fiennes.

Având în vedere povestea romanului, nu e vreo surpriză că studioul Warner Bros l-a programat pentru lansare în cinematografe vinerea aceasta, cu o zi înainte de Valentine’s Day, după ce a pus la dispoziție 80 de milioane de dolari pentru producție. Warner Bros speră ca noul „La răscruce de vânturi” să continue parcursul stelar pe care studioul l-a avut anul trecut, când a depășit pentru prima oară după 2019 pragul de încasări totale de 4 miliarde de dolari, grație unor lungmetraje ca „A Minecraft Movie”, „F1 the Movie”, „Superman”, „Sinners” sau „One Battle After Another”.

Posterul promoțional pentru noul film „La răscruce de vânturi” amintește de clasicele genului, FOTO: FlixPix / Alamy / Profimedia Images

Doi actori de top joacă rolurile principale în noul film „La răscruce de vânturi”

Un alt motiv pentru care lungmetrajul a fost inclus pe listele cu cele mai așteptate filme din 2026 ține de actorii săi principali, dar și regizorul din spatele camerei.

Rolul feminin al lui Catherine „Cathy” Earnshaw este interpretat de populara actriță australiană Margot Robbie, de trei ori nominalizată la Premiul Oscar, grație interpretărilor sale din filmele „I, Tonya” (2017) și „Bombshell”, și în calitate de producător al filmului „Barbie” – lungmetrajul cu cele mai mari încasări în anul 2023. De altfel, Robbie, în vârstă de 35 de ani, a fost producător și pentru noul film „La răscruce de vânturi”.

Pentru ea interpretarea lui Catherine marchează primul rol într-un film de anvergură după „Barbie, Robbie mai jucând de atunci doar în „A Big Bold Beautiful Journey” – un lungmetraj de dragoste care nu a impresionat după lansarea sa în cinematografe în septembrie anul trecut.

Ea a explicat într-un interviu acordat site-ului Deadline în ianuarie 2024 că a decis să ia o pauză de la actorie după succesul „Barbie”, în caz că oamenii s-au „săturat” să o vadă în atâtea filme pe marele ecran. „Cred, de asemenea, că probabil toată lumea s-a săturat, pentru moment, să mă tot vadă”, a afirmat aceasta. „Probabil ar trebui să dispar o vreme de pe ecrane. Sincer, dacă aș face un alt film prea curând, oamenii ar spune: «Iar ea? Tocmai am petrecut o vară întreagă cu ea. Ne-am săturat»”, a mai spus actrița în condițiile în care ea mai apăruse în vara lui 2023 în filmul „Asteroid City” al regizorului Wes Anderson, după alte roluri în „The Suicide Squad” (2021), „Babylon” și „Amsterdam” – ambele lansate în 2022.

Filmul „La răscruce de vânturi” e regizat de o cineastă premiată cu Oscar

În „La răscruce de vânturi”, Robbie joacă alături de Jacob Elordi, actorul australian în vârstă de 28 de ani care a devenit cunoscut grație rolului lui Noah Flynn din franciza Netflix „The Kissing Booth” (2018–2021) și a câștigat aprecierea criticilor de film pentru interpretarea personajului Nate Jacobs în serialul dramatic HBO „Euphoria” (2019–prezent) În 2023, Elordi l-a interpretat pe Elvis Presley în lungmetrajul „Priscilla” regizat de Sofia Coppola, și a apărut de asemenea în filmul „Saltburn”, regizat de cineasta britanică Emerald Fennell.

Însă o altă interpretare, cea din filmul „Frankenstein” lansat de Netflix anul trecut, i-a adus prima sa nominalizare la Premiul Oscar. El va concura la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar cu nume ca Benicio del Toro, Sean Penn și Stellan Skarsgård.

Pentru Elordi, „La răscruce de vânturi” marchează o nouă colaborare cu Emerald Fennell, o cineastă în vârstă de 40 de ani care și-a început cariera ca actriță, dar a trecut în spatele camerei pentru ultimele ei proiecte. Noul lungmetraj este al treilea film al lui Fennell în calitate de scenarist și regizor, după „Promising Young Woman” (2020), cu Carey Mulligan în rolul unei femei care se răzbună pe bărbații ce i-au agresat prietena, și „Saltburn” (2023), o reinterpretare provocatoare a romanului „Întoarcere la Brideshead”, cu Barry Keoghan în rolul unui student la Oxford care devine obsedat de un coleg mult mai bogat, interpretat de Jacob Elordi.

„Promising Young Woman”, tradus de distribuitorul din România drept „Dulce răzbunare”, i-a adus lui Fennell Oscarul pentru cel mai bun scenariu original, în timp ce „Saltburn” a devenit un succes intens comentat după ce a fost lansat în streaming pe platforma Amazon Prime, unde poate fi văzut și în prezent.

Regizoarea Emerald Fennell, alături de Jacob Elordi și Margot Robbie, actorii din filmul ei „La răscruce de vânturi”, FOTO: Millie Turner / AP / Profimedia Images

Noul film e o adaptare provocatoare a romanului lui Emily Brontë

The Guardian amintește că Fennell a subliniat că această adaptare, care își permite numeroase libertăți față de romanul original al lui Emily Brontë, reprezintă o interpretare personală a cărții, inspirată de felul în care a perceput-o ea atunci când a descoperit-o pentru prima dată, în adolescență.

Recenziile din partea criticilor care au avut ocazia să îl vadă în avanpremieră au fost mixte: numeroși comentatori din SUA i-au lăudat ambiția și idiosincraziile, în timp ce vocile din Marea Britanie s-au arătat în general mai sceptice. O radiografie a recenziilor făcută de BBC sugerează că filmul se încadrează, la fel ca „Megalopolis” din 2024 al lui Francis Ford Coppola, într-o categorie aparte: fie e apreciat, fie e disprețuit, în funcție de gusturi.

Criticul Peter Bradshaw de la The Guardian a descris noua adaptare pentru marele ecran drept un „eșec melodramatic, lipsit de substanță emoțională”, într-o cronică de două stele. În schimb, Robbie Collin de la The Telegraph a fost impresionat și i-a acordat punctajul maxim, cinci stele, lăudând filmul ca fiind „splendid de strident, vâscos și sălbatic”.

Lungmetrajul a atras atenția și a stârnit controverse încă de la prima sa anunțare, atât din cauza distribuției (Heathcliff e descris în roman ca fiind mai închis la culoare, cu aspect de rom, în timp ce Elordi e alb), cât și a scenelor inspirate aparent din estetica BDSM.

Clarisse Loughrey de la publicația The Independent a acordat filmului o singură stea, scriind: „Adaptarea uluitor de slabă a lui Emerald Fennell este ca un roman siropos” de proastă calitate.

„Interpretările lui Robbie și Elordi sunt împinse aproape până la limita pantomimei, în timp ce provocările lui Fennell par să îi definească pe cei săraci drept devianți sexuali, iar pe cei bogați drept pudibonzi lipsiți de discernământ”.

Collin, de la The Telegraph, a anticipat criticile potrivit cărora pelicula ar putea duce lipsă de profunzime, dar a formulat o apărare fermă a sa. „Stil în detrimentul substanței? Nicidecum – mai degrabă Fennell înțelege că stilul poate fi substanță atunci când este realizat cum trebuie”, a scris el.

De peste ocean, The Atlantic notează într-o recenzie semnată de David Sim că acesta este „cel mai bun film de până acum al lui Fennell – o experiență cinematografică tumultuoasă, intens carnală și extrem de antrenantă”.