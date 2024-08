Alain Delon, legenda cinematografiei franceze, nu a visat să se facă actor. „Dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea”

Actorul francez Alain Delon care s-a stins din viață duminică, 18 august, a mărturist într-o carte-elogiu publicată în luna mai a acestui an că nu a vrut să ajungă pe marele ecran.

Fotografii personale, anecdote, mărturii ale unor celebrități și prieteni apropiați precum Brigitte Bardot, Jane Birkin, Bertrand Blier, Claudia Cardinale, Nicole Calfan, Nathalie Baye, Jean-François Delon, Sophia Loren, toate au fost cuprinse în cartea „Alain Delon, Amours et Mémoires”.

Volumnul lansat în luna mai oferă cititorilor o privire de ansamblu asupra filmografiei sale și șansa de a intra puțin mai mult în intimitatea actorului emblematic.

Actorul francez Alain Delon a dezvăluit că şi-a dorit să fie „cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic” pentru femeile din viaţa lui, în prefaţa acestei cărţi, potrivit AFP și Agerpres.

„Alain Delon, Amours et Memoires” trece în revistă copilăria şi cariera celebrului actor, o legendă a cinematografiei franceze.

„Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc”, a scris Alain Delon în această carte-elogiu scrisă de Denitza Bantcheva, o colaboratoare apropiată a starului de cinema, care a adunat mai multe mărturii inedite.

„Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei”, a spus Alain Delon.

„Dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea”, care „nu ar fi existat fără colaborările cu marii cineaşti care m-au format şi rafinat”, mărturisea celebrul actor, distribuit în filme regizate de Rene Clement, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville şi Joseph Losey.

În acest volum, Jean-Francois Delon, fratele actorului şi asistentul de regie al unor filme precum „Borsalino” şi „La Veuve Couderc”, povesteşte copilăria lor şi prezintă amintiri din timpul filmărilor.

Și Costa-Gavras, pentru care Alain Delon este „fiara cinematografiei franceze, de neînlocuit şi inimitabil” a contribuit cu alte mărturii în această carte.

Alain Delon, ale cărui opinii asupra unor chestiuni au generat uneori polemici, a dedicat noul volum „tinerilor şi cinefililor din viitor”.

De asemenea, starul francez a dat asigurări că „nimic nu s-a întâmplat vreodată, oricât de surprinzător ar putea să pară” între el şi Brigitte Bardot: „de 65 de ani, avem cele mai bune relaţii amicale care ar putea să existe”.

Într-o mărturie scrisă, Brigitte Bardot spune despre Alain Delon că este „o personalitate dominantă, care îşi ascunde vulnerabilitatea refugiindu-se în singurătate”.

„Dacă trebuie să mor mâine, să dea Domnul să fie (o moarte) din iubire şi, parafrazându-l pe Musset, mi-ar plăcea să se spună despre mine: „A suferit des, a greşit uneori, dar a iubit. El este cel care a trăit, nu a fost o fiinţă fictivă creată de orgoliul şi plictiseala lui'”, a concluzionat starul francez.

Alain Delon, starul filmului francez, a murit la vârsta de 88 de ani, au anunțat duminică dimineață cei trei copii ai săi într-o declarație comună pentru AFP.