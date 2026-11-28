Violențele au izbucnit sâmbătă în Albania, în timpul unui protest condus de studenți, care au cerut demisia premierului Edi Rama, după luni de manifestații antiguvernamentale, relatează Reuters.

Protestatarii s-au adunat în capitala Tirana de Ziua Independenței și au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov în jandarmi. Forțele de ordine au răspuns cu tunuri cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc.

Alimentate de nemulțumirile legate de corupția percepută la nivelul guvernului, lipsa locurilor de muncă și standardele scăzute din sistemul de educație, protestele zguduie Tirana de la jumătatea lunii octombrie și s-au extins și în alte orașe. Manifestațiile au degenerat în repetate rânduri în violențe. Protestatarii au incendiat clădiri guvernamentale și sedii de bănci, au spart vitrinele magazinelor și au smuls bucăți de pavaj pe care le-au aruncat în polițiști.

Sâmbătă, unii dintre manifestanți purtau măști și au aruncat cu pietre în clădirea guvernului. Aceștia au încercat să ajungă și la biroul premierului Edi Rama, dar au fost îndepărtați de poliție, potrivit unui jurnalist Reuters aflat la fața locului.

„Ajunge, nu se mai poate! Corupția, sărăcia, emigrația”, a declarat Eralda Baze, o ingineră în vârstă de 45 de ani, care a participat la protestul de sâmbătă.

Alți manifestanți au cerut condiții de viață mai bune și un sistem de sănătate mai performant.

🇦🇱 The center of Tirana looks like a war zone on Albania’s Independence Day. Protesters from across Albania and the diaspora in Western countries chanted "Burn it down" while throwing Molotov cocktails and stone blocks at police. Police used water cannons and tear gas against protesters. — kos_data (@kos_data) November 28, 2026

Guvernul condus de Edi Rama neagă acuzațiile de corupție și a făcut apel la dialog pentru discutarea revendicărilor protestatarilor.

În încercarea de a calma spiritele, executivul a anunțat și o serie de măsuri, printre care reducerea prețurilor la carburanți și acordarea unor ajutoare financiare suplimentare familiilor sărace.

Protestele au izbucnit după luni de manifestații desfășurate în mare parte pașnic, în timpul verii, împotriva unui proiect imobiliar de lux de pe litoral, susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. Actualul val de nemulțumire reprezintă cea mai mare provocare de până acum pentru Rama, aflat la conducerea țării din 2013 și care a obținut anul trecut al patrulea mandat de premier.

Unul dintre bannerele afișate la protestul de sâmbătă avea mesajul: „Albania nu este de vânzare”.

Rama a susținut că proiectul imobiliar este legal și că habitatele naturale din zonă vor fi protejate.

Scandalurile de corupție au afectat de-a lungul anilor imaginea Albaniei, iar analiștii consideră că țara a devenit un centru pentru grupările infracționale care încearcă să spele bani proveniți din traficul de droguri și de arme.