VIDEO Alegeri București 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, dat câștigător al alegerilor: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”

Candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a afirmat, după anunțarea exit-pollului care-l dă câștigător al alegerilor din București, că vrea să facă din oraș „proiectul vieții” sale pe termen lung. Totodată, Ciucu a dat un mesaj de unitate pentru partidele din coaliție, în speciale pentru cele de centru-dreapta.

„Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria București și vom avea multe proiecte de trecut.

Vreau să fac din București proiectul vieții mele. Și asta nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung.

A fost o campanie grea în care m-am concentrat pe mesajele pozitive și cred că asta a fost cheia succesului”, a spus Ciucu după anunțarea rezultatelor din exit-polluri.

Liberalul i-a mulțumit lui Ilie Bolojan, președintele PNL, căruia i-a spus de la începutul campaniei că va duce o campanie demnă și că nu-l va face de râs.

De asemenea, a mulțumit și celorlalte partide care l-au susținut – REPER și Forța Dreptei, precum și lui Vlad Gheorghe care s-a retras din cursă în favoarea lui.

„Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureștiului și cred că e mai bine că am început ca primar de sector. Mă simt mult mai bine pregătit decât eram acum 5-6 ani. Pentru mine, visul vieții mele deja se întâmplă, îl trăiesc.

Este un vot cu circa 30% care nu-ți oferă legitimitate și autoritate și va trebui să muncesc foarte mult ca să demonstrez celor care nu m-au votat că merită să fiu primar”, a mai spus Ciprian Ciucu.