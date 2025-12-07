Alegeri București. Ciucu, mesaje repetate, încurajat de faptul că Sectorul 6 e singurul unde cifra prezenței se apropie de cea a Capitalei din 2024: „Veniți la vot, este foarte important! Schimbarea se va produce”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

La jumătatea zilei de vot, în Sectorul 6 prezența este cu aproape 3% peste media Bucureștiului, care este la nivelul Capitalei cu 3% mai puțin decât în primăvara lui 2024. Ciprian Ciucu a început să lanseze mesaje de mobilizare pe rețelele sociale. El spune că ”după mult timp, schimbarea se va produce cu vot pozitiv”.

„Știți ce mă bucură? Faptul că după mult timp schimbarea se va produce în urma unui vot pozitiv, un vot pentru o viziune, pentru rezultate și nu împotrivă, nu va fi un vot negativ”, a spus Ciprian Ciucu în mesajul de imediat după prânz.

La ora 14:00, prezența era de 16,42% la nivelul Capitalei, cu 3% mai puțin față de 2024 și cu 2% mai puțin față de 2020.

Sectorul 6 conducea în prezență 19,12%, singurul sector care se apropie de media Bucureștiului de anul trecut.

Pe locul 2 la prezență este Sectorul 1 cu 18,18%, iar pe 3 la prezență este Sectorul 4, cu 17,54%.

Practic, la 14, s-a ajuns la jumătatea zilei alegeri, după 7 ore de votare, dar e greu de evaluat dacă suntem și la jumătatea numărului celor care votează.

„Acestea sunt cu adevărat premisele pentru o schimbare de impact. Am mers și voi mai merge în secțiile de vot din tot Bucureștiul! VĂ MULȚUMESC!” a spus Ciucu.

Prezența la nivel nu doar de sector, ci de secție poate fi urmărită aici.