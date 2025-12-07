Alegeri București. Președintele Nicușor Dan, mesaj pe Facebook la mai bine de două ore după ce a votat

Nicușor Dan a votat duminică, puțin după ora 09:00, la alegerile pentru Primăria București. La aproape două ore și jumătate după plecarea de la urne, președintele a revenit cu un mesaj pe pagina oficială de Facebook, în care a făcut un apel către bucureșteni.

„Dragi bucureșteni, vă invit să mergeți la vot indiferent de opțiunile pe care le aveți. Este un proces democratic și e important ca primarul să fie ales cu un număr cât mai mare de voturi pentru a fi legitim în deciziile pe care le ia”, a transmis Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a continuat:

„Cunosc foarte bine Bucureștiul și am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție și în special de mafia imobiliară, care este extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a votat, în jurul orei 09.00, la Școala Gimnazială Luceafărul din Sectorul 5 din București. Nicușor Dan a venit zâmbind la secția din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

La final, președintele a ieșit, a făcut declarații și a răspuns la întrebări.

„De mult n-am votat pentru altcineva în afară de mine”, a declarat, amuzat, președintele, la întrebarea unui jurnalist.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

La alegerile din București, sunt 17 nume pe buletinul de vot, deși doi candidați și-au anunțat retragerea din cursa pentru primăria Capitalei și susținerea pentru alți candidați.

Urmărește LIVETEXT pe HotNews declarațiile făcute de candidații la alegerile pentru Primăria București.