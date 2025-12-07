Ce a spus Nicușor Dan întrebat de ce Mirabela Grădinaru, partenera sa, nu a votat. „Nu vă îngrijorați”

Președintele Nicușor Dan a votat de dimineață. Deși au venit împreună, Mirabela Grădinaru, partenera sa, a stat în interiorul secției și nu a votat.

Nicușor Dan a venit zâmbind la secția din București, a votat și a făcut selfie la final cu cei din secție. În imaginile TV s-a văzut că partenera sa, Mirabela Grădinaru, a rămas în acest timp în interiorul sălii de clasă, foarte aproape de ușă. Dar ea nu a votat.

La final, președintele a ieșit, a făcut declarații și a răspuns la întrebări. El i-a chemat zâmbind pe oameni la vot, „indiferent care sunt opțiunile lor”. A spus că e important ca viitorul primar să aibă legitimitatea a cât mai multe voturi ale cetățenilor.

„De mult n-am votat pentru altcineva în afară de mine”, a declarat, amuzat, președintele. „Am votat pentru România în Occident, pentru valorile noastre și contra corupției”, a adăugat el.

A spus că a votat pentru cineva integru, pentru că sunt mari tentațiile la Primăria Capitalei, mai ales din partea ”corupției dezvoltatorilor imobiliari”.

Întrebat de ce partenera sa nu a votat, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Nu vă îngrijorați, nu e nici problemă în familie” și a continuat spunând că va oferi acest răspuns mai târziu, cu altă ocazie.

Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați, astăzi, 7 decembrie, la urne pentru a vota la alegerile pentru Primăria Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

La alegerile din București, sunt 17 nume pe buletinul de vot, deși doi candidați și-au anunțat retragerea din cursa pentru primăria Capitalei și susținerea pentru alți candidați. Tot la ora 21.00, după închiderea urnelor, sunt așteptate și primele exit-polls privind alegerile din București.