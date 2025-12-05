Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă

În sondajul dat publicității vineri de către CURS și Avangarde, candidatul PSD Daniel Băluță are 27%, Ciprian Ciucu de la PNL are 24%, iar Cătălin Drulă de la USR este cotat cu 21%. Anca Alexandrescu este cu trei procente în spatele candidatului USR în lupta pentru alegerile de duminică din București.

Sondajul a fost realizat față în față, în data de 4 decembrie. Au răspuns 1.382 de persoane.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion este de +/-2,6%, la un nivel de încredere de 95%, conform caselor de sondare CURS-Avangarde.

Sondajul CURS-Avangarde este o calibrare pentru exit-poll-ul pe care cele două case de sondare îl vor publica duminică seara, la ora 21:00, precizează cele două case de sondare. HotNews va publica și acel exit-poll.

Candidata AUR, Anca Alexandrescu, este cotată la 18%, în vreme ce Ana Ciceală, de la SENS, are 5%, fiind cotată cu cel mai mic scor față de cele mai recente sondaje realizate de alte case de sondare. Candidatul POT, George Burcea, are 3%. La capitolul „alții” sunt 2%.

Alte sondaje recente

Un alt sondaj publicat tot vineri de ARA, la comanda Antena 3 CNN, arăta că Daniel Băluță (26%) este pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalie, urmat la doar două procente de liberalul Ciprian Ciucu (24%), iar reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%). Anca Alexandrescu, susținută de AUR, este cotată la 18%.

Un sondaj INSCOP publicat joi sugera că Ciucu este pe primul loc (28,9%) în rândul celor care au spus sigur că merg la vot, urmat de Băluță (27.4%), Alexandrescu (21,2%) și Drulă (10,9%). În clasamentul celor care au exprimat o opțiune de vot dar nu sunt siguri că merg la vot, 28.2% au spus că l-ar vota pe Băluță, 27.1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Alexandrescu și 11.1% pe Drulă.

Un sondaj CURS publicat miercuri îl arată pe candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, cu 26% din intenția de vot. Pe locul doi este situat candidatul PNL, Ciprian Ciucu (edilul Sectorului 6), cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă. Cei doi sunt despărțiți de o diferență de doar un procent: candidatul USR este cotat la 22%. Pe locul patru se află candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, la 17% din voturi.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, este creditat cu 23,3% și este urmat de candidata susținută de AUR, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%. Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Ultimele sondaje arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu scoruri care diferă puternic între ele în funcție de casa de sondare. HotNews a centralizat cele mai importante 15 sondaje și arată cum au evoluat scorurile în funcție de două indicatoare: „media” și „mediana”.