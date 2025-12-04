Un nou sondaj dă peste cap calculele pentru Primăria București. Distanță importantă pentru primii doi candidați

Cursa pentru Primăria Capitalei este una extrem de strânsă, iar câștigătorul depinde de mobilizarea oamenilor la vot, arată un sondaj INSCOP publicat joi. Ciprian Ciucu, primarul PNL al Sectorului 6, se află pe primul loc în rândul celor care spun că merg sigur la vot pe 7 decembrie. Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, conduce clasamentul celor care au exprimat o opțiune de vot, dar nu sunt siguri că merg la urnă.

Ambii candidații, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, au crescut în sondajul realizat în perioada 2-3 decembrie, față de scorurile pe care le aveau în precedentul sondaj INSCOP din luna noiembrie.

Distanța dintre Ciucu și Băluță s-a mărit față de candidata care se află pe locul 3 se află Anca Alexandrescu în rândul celor care spun că merg sigur la vot.

Ciprian Ciucu, pe primul loc în rândul celor care merge sigur la vot

Dintre cei care merg sigur la vot (mai exact 52.6% din total eșantion), 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu ca primar general (față de 27.1% în noiembrie), 27.4% pe Daniel Băluță (față de 24% în noiembrie), iar 21.2% pe Anca Alexandrescu (față de 21.3% în noiembrie).

Potrivit sondajului, 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (față de 12.1% în noiembrie), iar 8.3% pe Ana Ciceală (față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

Daniel Băluță, pe primul loc în rândul potențialilor alegători

În clasamentul celor care au exprimat o opțiune de vot dar nu sunt sigură că merg la vot (71.2% din totalul eșantionului), 28.2% l-ar vota pe Daniel Băluță (față de 26.6% în noiembrie), 27.1% pe Ciprian Ciucu (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (față de 19.1% în noiembrie).

În acest clasament, 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă, iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Sondajul Inscop a fost realizat în perioada 2-3 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1200 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%

Ce spun alte sondaje

Un sondaj CURS publicat miercuri îl arată pe candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, cu 26% din intenția de vot. Pe locul doi este situat candidatul PNL, Ciprian Ciucu (edilul Sectorului 6), cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă. Cei doi sunt despărțiți de o diferență de doar un procent: candidatul USR este cotat la 22%. Pe locul patru se află candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, la 17% din voturi.

O cercetare AtlasIntel publicată marți de HotNews, arăta că Daniel Băluţă este urmat de Anca Alexandrescu în intenţiile de vot o distanță infimă.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, este creditat cu 23,3% și este urmat de candidata susținută de AUR, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%. Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.