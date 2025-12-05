Alegeri București: Sondaj cu două zile înainte de deschiderea urnelor. Diferență în marja de eroare între primele două locuri / Scor mare pentru Drulă

Candidatul PSD Daniel Băluță este pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalie, urmat la doar două procente de liberalul Ciprian Ciucu, iar reprezentantul USR, Cătălin Drulă, este relativ aproape de cei doi, potrivit unui sondaj ARA realizat la comanda Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate, intenția de vot a bucureștenilor arată în felul următor:

Daniel Băluță – 26%

Ciprian Ciucu – 24%

Cătălin Drulă – 20%

Anca Alexandrescu – 18%

alt candidat – 12%

Graficul a fost realizat doar pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenți care declară că vor merge sigur la vot. Dintre aceștia, 17% nu sunt încă hotărâți cu privire la candidatul pe care îl vor alege în duminica alegerilor.

Metodologie: Pentru acest sondaj a fost intervievat un eșantion de 1082 persoane adulte, în intervalul 25 noiembrie – 2 decembrie 2025, potrivit sursei citate. Eșantionul este reprezentativ pentru populația totală în vârstă de peste 18 ani rezidentă în Municipiul București, conform ultimelor date INS. Marja de eșantionare este +/- 3%. Persoanele intervievate au fost selectate aleatoriu prin metoda Random Digit Dialing. Datele au fost culese prin metoda CATI (telefonic).

Ce au spus alte sondaje recente

Un sondaj INSCOP publicat joi sugera că Ciucu este pe primul loc (28,9%) în rândul celor care au spus sigur că merg la vot, urmat de Băluță (27.4%), Alexandrescu (21,2%) și Drulă (10,9%). În clasamentul celor care au exprimat o opțiune de vot dar nu sunt siguri că merg la vot, 28.2% au spus că l-ar vota pe Băluță, 27.1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Alexandrescu și 11.1% pe Drulă.

Un sondaj CURS publicat miercuri îl arată pe candidatul PSD la Primăria București, Daniel Băluță, cu 26% din intenția de vot. Pe locul doi este situat candidatul PNL, Ciprian Ciucu (edilul Sectorului 6), cu 23% din voturi, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă. Cei doi sunt despărțiți de o diferență de doar un procent: candidatul USR este cotat la 22%. Pe locul patru se află candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, la 17% din voturi.

Potrivit sondajului AtlasIntel, primarul PSD al Sectorului 4, este creditat cu 23,3% și este urmat de candidata susținută de AUR, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%. Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Ultimele sondaje arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu scoruri care diferă puternic între ele în funcție de casa de sondare. HotNews a centralizat cele mai importante 15 sondaje și arată cum au evoluat scorurile în funcție de două indicatoare: „media” și „mediana”.

Cine deține casa de sondare ARA

Firma de sondare ARA Public Opinion SRL a fost fondată în noiembrie 2021, conform datelor disponibile pe termene.ro. Acționar este Laurențiu Andrei Vasile (85%) și firma Lincoln Strategy Group LCC (15%), cu sediul în Statele Unite.

Laurențiu Andrei Vasile a fost ginerele fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu, conform unui articol din G4Media, publicat în aprilie 2024. El a fost căsătorit cu fiica cea mică a lui Voiculescu, Corina, însă au divorțat acum câțiva ani. Ei au împreună trei copii, conform aceleiași surse.

De altfel, Laurențiu Andrei Vasile figurează și ca administrator la firma „Antena 3 S.A.”, deținută de fetele lui Dan Voiculescu (36%, respectiv 30%), de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României (13%), de moderatorul Mihai Gâdea (10%) și de o altă firmă, „Antena Holding S.A.” (10%), conform informațiilor de pe termene.ro, consultate de HotNews.