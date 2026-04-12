Primele declarații din tabăra lui Viktor Orban, după votul din Ungaria: „Prezența foarte ridicată e rezultatul mobilizării Fidesz”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, la o secție de vot, în ziua alegerilor cruciale în urma cărora poate să piardă puterea Foto: Profimedia

Prezența record la urne la alegerile parlamentare de duminică din Ungaria este rezultatul unui efort masiv de mobilizare al partidului de guvernământ Fidesz, iar scrutinul a fost democratic, a declarat, după închiderea secțiilor de vot, șeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orbán.

Prezența foarte ridicată la vot la aceste alegeri din Ungaria arată o democrație puternică, a spus Gergely Gulyás, șeful de cabinet și de campanie al lui Viktor Orbán, în cadrul unui briefing de presă.

„Ne bucurăm că viitorul parlament va avea acest mandat democratic puternic”, a adăugat Gulyás, afirmând că are încredere că Fidesz va avea o majoritate. Declarațiile sale au fost făcute înainte să apară rezultatele alegerilor din Ungaria.

Urnele s-au închis deja în Ungaria, la ora locală 19:00, la capătul unui scrutin parlamentar tensionat în care partidul Fidesz al premierului Viktor Orbán s-a confruntat cu gruparea Tisza a opozantului Péter Magyar.

După 16 ani la conducerea țării, Viktor Orbán poate pierde puterea. Inamicul său, omul care vrea să îi ia locul la șefia guvernului, este Péter Magyar, fost membru al partidului să Fidesz, care s-a răzvrătit împotriva sistemului.

Prezență record la vot

Ungurii au votat în număr foarte mare la acest scrutin crucial pentru viitorul țării, stabilind o rată de participare record. Prezența finală la vot nu a fost încă anunțată oficial, însă cu jumătate de oră înainte de închiderea urnelor votaseră 77,8% din alegători.

Nu există un exit-poll tradițional, dar ultimele sondaje care au apărut după închiderea urnelor indică spre o victorie a opoziției conduse de Peter Magyar. Primele rezultate parțiale oficiale vor începe să apară de la ora locală 20.00, adică ora 21.00 ora României.

Urmărește LIVE pe HotNews rezultatele la alegerile din Ungaria