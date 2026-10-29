Cu 99% din voturi numărate și în pericol să piardă puterea, Netanyahu insistă cu o mișcare împotriva celor care au produs surpriza în alegeri. „Campanie toxică”

Benjamin Netanyahu a afirmat joi, fără a prezenta dovezi, că rezultatele fără precedent obținute de partidele arabe în alegerile parlamentare desfășurate săptămâna aceasta s-au datorat, în parte, fraudei electorale, o afirmație respinsă de liderii arabi, care l-au acuzat pe premierul israelian de incitare la ură.

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Această acuzație reprezintă o escaladare a retoricii antiarabe a lui Netanyahu și a partenerilor săi de extremă-dreaptă, după ce prezența ridicată la vot a arabilor la scrutinul național de marți a blocat efectiv calea către putere atât pentru el, cât și pentru principalii săi rivali evrei, scrie Reuters.

Oficialii israelieni din comisia electorală au declarat joi că se desfășoară o anchetă privind acuzațiile de fraudă, deși integritatea alegerilor nu a fost „compromisă în mod sistematic”.

Analiștii și criticii susțin că, prin intensificarea atacurilor la adresa partidelor arabe, Netanyahu ar putea încerca să se asigure că principalul său rival, Gadi Eisenkot, se va simți incapabil să ia în considerare chiar și formarea unui guvern minoritar cu ajutorul arabilor. Scenariul unui guvern minoritar, susținut în parlament de către partidele arabe, l-ar putea înlătura pe actualul premier de la putere.

Obiectivul lui Netanyahu este „delegitimarea oricărei cooperări arabo-evreiești”, a declarat Eytan Gilboa, profesor de științe politice la Universitatea Reichman.

Funcționarii electorali au finalizat numărarea voturilor în cursul zilei joi, într-o cursă electorală extrem de strânsă, care nu a produs un câștigător clar și care va fi probabil urmată de săptămâni de negocieri îndelungate privind formarea unui nou guvern.

Numărarea voturilor s-a încheiat

Comisia Electorală Centrală a Israelului a anunțat joi că numărarea voturilor pentru alegerile parlamentare din 2026 s-a încheiat.

Conform datelor referitoare la 99% din voturile introduse în sistem, blocul prim-ministrului Benjamin Netanyahu deține 53 de locuri în Knesset (parlamentul unicameral al Israelului), care numără 120 de membri, în timp ce partidele de opoziție au obținut, în total, 67 de mandate, informează Haaretz.

Comisia a precizat că rezultatele oficiale vor fi publicate miercurea viitoare, după o verificare suplimentară a integrității alegerilor.

Ce arată acest rezultat

Astfel, cu 99% din voturi numărate, blocul naționalist-religios al lui Netanyahu deține un avans modest în ceea ce privește numărul de mandate față de blocul format din partide de dreapta și de centru-stânga condus de Gadi Eisenkot, coalițiile celor doi neatingând însă cele 61 de mandate necesare pentru a obține majoritatea în parlament.

Se estimează că partidele care reprezintă minoritatea arabă de 21% din Israel vor câștiga un număr fără precedent de 19 locuri, ceea ce înseamnă că blocul lui Eisenkot, care va obține 48 de locuri față de tabăra lui Netanyahu (53), nu are nicio șansă să ajungă la putere fără un sprijin larg din partea arabilor. Totalul de 67 de mandate ale opoziției vine, astfel, din însumarea locurilor obținute de blocul lui Eisenkot cu cele ale partidelor arabe.

Până în prezent, Eisenkot a exclus includerea acestor partide în guvern, dar tabăra lui ar putea încerca să formeze un guvern minoritar cu sprijin arab, venit din afara coaliției sale.

Integritatea alegerilor nu a fost compromisă în mod sistematic, spun oficialii

Ahmad Tibi, unul dintre liderii partidului arab „Lista Comună”, a declarat că Netanyahu a lansat o „campanie toxică” menită să submineze rezultatele alegerilor.

„Întreaga campanie este îndreptată împotriva lui Eisenkot, pentru a-l împiedica, a-l intimida și a-l descuraja să formeze un guvern care se bazează pe sprijinul extern al Listei Comune sau al partidului Ra’am”, a declarat Tibi, pentru Reuters.

În timpul alegerilor de marți și după, Netanyahu și aliații săi au avertizat cu privire la creșterea participării la vot a arabilor, iar partidul său de dreapta, Likud, a emis afirmații în care acuza partidele arabe de „furtul voturilor”.

Likud a cerut poliției și serviciului de informații interne Shin Bet să investigheze incidentele de presupusă mită electorală și intimidare la secțiile de votare din orașele arabe. Partidul a afirmat că deține dovezi ale unor astfel de activități, dar nu le-a prezentat publicului.

Poliția afirmă că a arestat cel puțin șapte persoane începând de marți în sudul Israelului, unde locuiesc mulți arabi, sub suspiciunea de fraudă electorală.

Joi, președintele Comisiei Electorale Centrale a Israelului, judecătorul Curții Supreme Noam Sohlberg, a declarat că a solicitat Shin Bet să investigheze suspiciunile conform cărora actori străini neidentificați ar fi încercat să intervină în alegeri.

Likud a profitat de solicitarea lui Sohlberg, invocând un atac la adresa democrației israeliene, „o islamizare a Israelului și răsturnarea dreptei pentru a determina retragerea Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) și înfrângerea pe toate fronturile, în primul rând în Iran”.

Partidul lui Netanyahu a mai susținut că Qatarul se află în spatele presupusei intervenții electorale, acuzație pe care Doha a negat-o.

Liderul partidului Ra’am, Mansour Abbas, a declarat că partidul său nu a fost implicat și a solicitat o anchetă completă.

„Avem un singur mesaj ca răspuns la campania de incitare și delegitimare pe care el (Netanyahu, n.r.) o duce împotriva cetățenilor arabi: nu va ieși nimic din asta, pentru că nu există nimic acolo”, a afirmat Abbas, într-un comunicat.

Într-o scrisoare trimisă unui parlamentar și publicată de Comisia Electorală Centrală, instituția a transmis că „nu există niciun temei pentru afirmațiile potrivit cărora integritatea alegerilor ar fi fost afectată în mod sistematic”.

Shin Bet a precizat că ancheta sa s-a concentrat doar asupra celor implicați și nu ar trebui să arunce o umbră de suspiciune asupra „unui întreg sector care s-a prezentat la vot în mod democratic și legal”.

Mesajul președintelui israelian

Coaliția care l-a înlăturat ultima oară pe Netanyahu, în 2021, s-a bazat, pentru prima dată în istoria Israelului, pe un partid arab — Ra’am, care are rădăcini islamiste.

Totuși, tabăra lui Eisenkot ar avea nevoie de sprijinul Listei Comune, dominată de arabi, care include un partid explicit antisionist.

Eisenkot a declarat, într-un comunicat, că ancheta privind o posibilă amestecare în alegeri trebuie desfășurată fără intervenția politicienilor.

„Likud și Netanyahu au demarat o campanie organizată și orchestrată pentru a delegitima rezultatele alegerilor”, a afirmat Eisenkot.

După finalizarea numărării voturilor, președintele Isaac Herzog este așteptat să se consulte cu liderii partidelor și va alege un candidat care, în opinia lui, are cele mai mari șanse de a forma un guvern.

Joi, acesta a afirmat că acuzațiile trebuie investigate.

„Dar chiar și într-un moment ca acesta, nu trebuie să denigrăm o întreagă comunitate care a căutat să-și exercite dreptul de vot și să participe activ la democrație”, a spus Herzog.