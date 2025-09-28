Alegeri Moldova 2025, fără niciun exit-poll. Când vor fi anunțate rezultatele  

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova vor veni din secțiile mici și sunt irelevante, iar un tablou al rezultatelor se va contura abia după procesarea secțiilor mari, după ora 23:00, conform autorităților de la Chișinău. La acest scrutin nu vor fi făcute exit-polluri.

La alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova, secțiile de votare se deschid duminică, 28 septembrie, la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

Singura companie de sondaje care a depus o cerere la Comisia Electorală Centrală (CEC), iData, nu a fost autorizată pentru a face sondaje la ieșirea de la urne, astfel că nu vor exista exit-polluri. Ultima dată, un exit-poll în Republica Moldova a fost făcut în 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale. Atunci, au fost acreditate două companii sociologice, Asociația Obștească „Spero” și „Intellect Group” SRL.

Reprezentanții Guvernului de la Chișinău au transmis, într-un mesaj pentru jurnaliștii din România, că rezultatele din secțiile de votare mari vor fi cunoscute în jurul orei 23.00: „Primele rezultate vor veni din secțiile mici și sunt irelevante. Un tablou la primă etapă al rezultatelor se va contura abia după procesarea secțiilor mari, prin urmare pe la 23:00”.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat, la Digi24, cum se va desfășura procesul de numărare a voturilor și când vor fi anunțate primele rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Potrivit acestuia, rezultatele finale sunt așteptate luni dimineață.

„Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei. În acest sens, de la închiderea secțiilor de votare, la 21:00, undeva pe la orele 21:30 – 22:00, deja probabil vom avea primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici. Eu cred că într-un final, până în dimineața zilei, vom avea și rezultatele totale pentru că ultimele secții de votare din SUA și Canada vor fi închise la orele 6:00 dimineața”, a explicat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.

Aproape 3,3 milioane de alegători, așteptați la urne duminică în Republica Moldova

Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.

Pentru alegerile parlamentare 2025 din Republica Moldova, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 se secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia – 75, Germania – 36, Franța – 26, Marea Britanie – 24, România – 23, Statele Unite ale Americii – 22, Spania – 15 și Irlanda – 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare.

Autoritățile electorale moldovene au decis ca buletinele de vot pentru alegătorii din Republica Moldova să fie tipărite în cinci limbi – limba română (2.170.039), limba rusă (649.573, limba găgăuză (3.400), limba bulgară (1.827) și limba romani (416). Pentru alegătorii din Transnistria au fost tipărite 14.500 în limba română și 9.000 în limba rusă.

În cursa electorală sunt înscrise:

14 partide politice : Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea „Respect Moldova” (MRM), Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Alianța „Moldovenii” (AM), Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI), Partidul Liberal (PL), Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și Partidul Nostru (PN);

Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Blocul electoral „Alternativa", Blocul electoral „Împreună" și Blocul Unirea Națiunii;

4 candidați independenți – Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu

Partidul „Moldova Mare” a fost eliminat, vineri, din competiția electorală, în baza unei decizii a CEC.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Parlamentul Republicii Moldova este constituit din 101 deputați.