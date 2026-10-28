Alegeri o dată pe an. Tipul de scrutin pe care AEP vrea să-l organizeze la o dată fixă

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Adrian Ţuţuianu, a declarat miercuri că va propune ca alegerile parţiale să fie organizate o dată pe an.

„Pe viitor, ca să anticipez ce dorim să schimbăm în legislaţie, cred că alegerile parţiale ar trebui să fie organizate o dată pe an. Mă gândesc că, de exemplu, luna martie-aprilie ar putea să fie o dată fixă în care se organizează alegeri parţiale. Le faci în primii trei ani de zile din interiorul unui mandat şi anul patru nu are rost să mai organizezi alegeri parţiale pentru că vin alegerile la termen”, a spus Adrian Ţuţuianu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că la fel ar trebui să se procedeze pentru toate competiţiile electorale.

„O să propun, pentru că o consider benefică, organizarea alegerilor la o dată fixă. Asta elimină toate discuţiile din spaţiul public şi ajută şi Autoritatea Electorală Permanentă să se pregătească adecvat organizării unui scrutin”, a afirmat acesta, citat de Agerpres.

În momentul de față, alegeri parțiale se organizează în România pentru situațiile de vacantare a posturilor de primar sau președinte de consiliu județean. Legislația în vigoare lasă Guvernului dreptul să stabilească data la care aceste alegeri au loc.