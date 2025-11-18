Parlamentul numește astăzi noul președinte AEP și membrii Consiliului de Administrație al TVR și Radio România

Parlamentul se reunește marți, în plen comun, pentru vota noul președinte al Autorității Electorale Permanente, pe Adrian Țuțuianu, propus de PSD, și membrii în Consiliul de Administrație al TVR și Radioului public.

Ședința plenului reunit al Parlamentului începe de la ora 13:00. Pe agendă se află numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune şi numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Votul este secret cu bile.

Noul șef al AEP va fi Adrian Ţuţuianu, care este singurul candidat pentru această funcţie. El a demisionat joi din PSD, deoarece preşedintele AEP nu poate fi membru de partid.

El a fost numit în septembrie 2022 secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii emise de premierul de la acea vreme, liberalul Nicolae Ciucă.

Țuțuianu a fost senator timp de două mandate: 2008-2012 și 2016-2020, ambele mandate obținute pe listele PSD.

În prezent, AEP este condus interimar de Zsombor Vajda, după ce fostul președinte Toni Greblă a fost revocat din funcție în luna februarie a acestui an. Mandatul șefului AEP este de 8 ani și trebuie votat de Parlament.

Schimbări la TVR și la Radioul Public

În aceeași ședință, parlamentarii vor vota numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

Atât Grupurile parlamentare, cât și președintele României sau Guvernul vin cu nominalizări pentru membri reprezentanți în CA-uri.

Adriana Săftoiu este propunerea PNL pentru șefia TVR, iar jurnalistul Robert Schwartz este propunerea USR pentru conducerea Radioului Public. Conducerea TVR și a Radioului public va fi însă stabilită de membrii Consiliilor de Administrație.

Propunerile pentru Radioul Public

Pentru Societatea Română de Radiodifuziune, grupurile parlamentare, Președintele României și Guvernul au trimis 16 propuneri pentru Consiliul de Administrație al instituției.

Grupurile parlamentare

1. PSD: Ruxandra Ileana Săraru (titular), fără supleant

2. PSD: Radu-Bogdan Herjeu (titular), fără supleant

3. PSD: Alexandru Ioan Șerbănescu (titular), fără supleant

4. AUR: Maria Muntean (titular), Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant)

5. AUR: Maria Țoghină (titular), Gabriel Bogdan Coroamă (supleant)

6. PNL Vlad Mircea Pufu (titular), Alexandra Bogdan (supleant)

7. USR: Robert Cristian Schwartz (titular), Ștefan – Eugen Gheorghieasa (supleant)

8. USR: Alexandra Coliban (titular), Cristian – Gabriel Seidler (supleant)

9. UDMR: Annamária Bodoczi (titular), Katalin Demeter (supleant)

10. POT: Augustin – Florentin CONSTANTIN (titular), Andrei – Alexandru Gută (supleant)

11. S.O.S. România: Claudiu Sere (titular) fără supleant

Preşedintele României

12. Dragoş – Gabriel Pătlăgeanu (titular), Camelia – Tatiana Ilie (supleant)

Guvernul

13. Nadina – Ioana Dogioiu (titular), Daniela – Elena Sălbatecu (supleant)

Personalul SRR

14. Marius – Dorian Tănase (titular), Mihai – Ioan Miclăuș (supleant)

15. Nicoleta Viorica Balaci (titular), Laurențiu – Marius Olteanu (supleant)

Minorităţi

16. Borislav Velimirovici (titular), Gjorgji Ivanovski (supleant)

Propunerile pentru TVR

Pentru TVR, vor fi transmise Parlamentului următoarele propuneri:

PSD:

Loredana Corchiș (titular),

Stelian Baragan (titular)

Amalia Nicoleta Matei (titular), fără propuneri pentru supleanti;

PNL:

Radu Carp și Cristina Ancuța Pocora (titulari)

USR:

Catrinel Trofin (titular)

AUR:

Monica Simona Ghiurco și Titi Dincă (titulari)

UDMR:

Anderco Aliz-Timea (titular)

S.O.S. România:

Loredan – Marius Popa;

Partidului Oamenilor Tineri:

Andrei – Alexandru Gută (titular)

Din partea Presedintelui României:

Cristiana – Narcisa Manciu (titular)

Din partea Guvernului României:

Ana Adriana Săftoiu (titular)

Din partea personalului angajat al Societătii Române de Televiziune:

Emanuel Sorin Torica și Cristinei Godinac (titulari)

Grupului Parlamentar al Minoritătilor Nationale: