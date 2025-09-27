Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Când sunt așteptate primele rezultate

Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova nu vor avea exit-polluri. Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat că primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici vor fi transmise în jurul orelor 21.30-22.00, iar rezultatele finale sunt așteptate luni dimineață.

Secțiile de votare în Republica Moldova se vor deschide, duminică, 28 septembrie, la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00.

Singura companie de sondaje care a depus o cerere în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC), iData, nu a fost autorizată pentru a face sondaje la ieșirea de la urne.

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, a explicat, la Digi24, cum se va desfășura procesul de numărare a voturilor și când vor fi anunțate primele rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Noi avem procedura clasică de numărare a buletinelor de vot pe hârtie, care durează un pic mai mult, dar totodată toate informațiile sunt transmise digital Comisiei Electorale Centrale și afișate pe platformele digitale ale Comisiei. În acest sens, de la închiderea secțiilor de votare, la 21:00, undeva pe la orele 21:30 – 22:00, deja probabil vom avea primele rezultate de la secțiile de votare cele mai mici. Eu cred că într-un final, până în dimineața zilei, vom avea și rezultatele totale pentru că ultimele secții de votare din SUA și Canada vor fi închise la orele 6:00 dimineața”, a explicat vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău.

De asemenea, au transmis, într-un mesaj pentru jurnaliștii din România, că rezultatele din secțiile de votare mari vor fi cunoscute în jurul orei 23.00:

„Primele rezultate vor veni din secțiile mici și sunt irelevante. Un tablou la primă etapă al rezultatelor se va contura abia după procesarea secțiilor mari, prin urmare pe la 23:00”.