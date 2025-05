CORESPONDENȚĂ din Spania. Alegeri prezidențiale 2025, turul 2, în diaspora. Român din Malaga: „Să nu fim prostiți ca în ultimii 35 de ani!”

La cele patru secții de votare din orașul spaniol Malaga votaseră până sâmbătă, la închiderea urnelor, aproape de două ori mai mulți români decât în primul tur al alegerilor prezidențiale. Reprezentații AUR au reclamat că „este suspect” că mulți dintre cei care au venit la urne aveau cărți de identitate noi.

Românii din diaspora votează timp de trei zile în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025. Secțiile din străinătate sunt deschise de vineri până duminică, între orele 7:00 și 21:00, ora locală, cu mențiunea că duminică votul se încheie cel târziu la ora 21:00, ora României, indiferent de fusul orar.

2.142 români au votat la cele patru secții din Malaga, în sudul Spaniei, până sâmbătă la ora locală 21.00. În urmă cu două săptămâni, numărul celor care se prezentaseră la urne în primele două zile de vot fusese de 1.203 persoane. În provincia Malaga trăiesc în jur de 11.000 de români, potrivit datelor autorităților spaniole. În toată Spania, la alegeri prezidențiale 2025, turul 2, au votat până sâmbătă, la închiderea secțiilor, 85.770 de români, față de 51.945 la aceeași oră în primul tur din 4 mai și de 53.054 la turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2019.

La secțiile din Malaga, 830 și 831, atmosfera era tensionată. Foarte mulți turiști români s-au prezentat la vot, iar reprezentanții AUR au reclamat ca este suspect că mulți dintre ei au venit cu cărți de identitate noi. Iar reprezentantul PNL Malaga l-a acuzat pe jurnalistul HotNews că cei intervievați în fața secției de votare, conform legii, ar face propagandă pentru un anumit candidat.

Două ore pentru un vot

Maria a venit în Spania în urmă cu 22 de ani pentru că acasă nu găsea de muncă

Maria a făcut două ore pe drum, dus-întors, ca să voteze. Spune că nu a vrut să să stea cu mâinile încrucișate, că trebuie să-și facă datoria și „ce-o fi, o fi”. „Am votat pentru că ne-am săturat de tot ce se întâmplă în țară. Vreau ca noul președinte să schimbe sistemul, guvernul, sistemul medical, totul. Este ceva de nedescris în România”, zicea.

Maria a venit în Spania acum 22 de ani, din Constanța, pentru că acasă nu găsea de lucru. „Dacă găseam ceva, nu-mi ajungea să trăiesc de la o lună la alta, trebuia să mă împrumut. Și lucram și eu, și soțul. Aici lucrez în domeniul hotelier, e mai bine, deși nu e ca în țara ta. Când ești în străinătate, chiar dacă aici e mai bine, tot ai inima îndoită”, spunea Maria.

Vrea să se întoarcă acasă și speră că noul președinte o va ajuta. „Să facă taxele mai mici, să ai mai multe oportunități, să nu mai ai doar piedici peste tot unde te duci. Am rude care s-au întors în România, au vrut să facă ceva și nu au putut. Așa că au plecat iar în străinătate, în Anglia, Elveția.”

„Să nu fim prostiți ca în ultimii 35 de ani!”

Cristian spune că nu se mai întoarce în România

Spre deosebire de Maria, Cristian (35 ani) nu se gândește să se întoarcă în România, cel puțin nu în viitorul apropiat. A plecat în Spania acum 21 de ani, cu familia, din Bârlad. Avea 14-15 ani atunci.

„Nu am în plan să revin în România, sunt stabilit aici definitiv, am un restaurant în Malaga. Am fost doar de două ori în România. Țara nu te atrage cu nimic. Dacă va fi o schimbare, dacă va exista o portiță, o viziune, atunci poate mă voi întoarce. Dacă iese celălalt candidat, pe care eu nu l-am votat, ne vor prosti din nou ca în ultimii 35 de ani. Eu cred că el pentru asta a fost băgat la înaintare, să continue ce s-a făcut din 1989 încoace”, zice el.

A votat, ca toată lumea, pentru schimbare, pentru o România „din care să nu pleci unde vezi cu ochii”.

„Nu e vorba neapărat de locuri de muncă, dar respectul și modul de a gândi în România e diferit față de ce găsești în altă parte. Cred că noi, românii, trebuie să evoluăm, să ne schimbăm în bine. Lumea a rămas în urmă în România, nu a evoluat. Nu e vorba doar de economie, ci de relațiile dintre oameni”, încheie el.

Nu i-a plăcut în România că „lumea e stresată, supărată, neajutorată”

Ioana spune că „nu i-a plăcut mentalitatea românilor”, când a fost acasă

Ioana a votat pentru românii de acasă. E în zona Malaga de 23 de ani și lucrează în domeniul medical. Spune că aici a învățat ce nu a avut posibilitatea acasă, la Râmnicu Vâlcea, din cauză că nu i-a permis situația economică. „Nici aici nu e viața ușoară, dar ai mai multe posibilități”, zice ea.

„Am votat pentru o Românie mai bună. Românii din țară ar trebui să aibă un trai mult mai bun. În țară acum e foarte multă corupție, chiar dacă unele lucruri s-au mai schimbat. Dar prea puțin”, adaugă ea.

Nu a mai fost în România de zece ani. Ultima dată a fost decepționată de ce a văzut: „Nu mi-au plăcut mentalitatea oamenilor, nivelul scăzut de trai, lumea stresată, supărată, neajutorată. Mai ales pensionarii, care ar trebui să trăiască mult mai bine după o viață de muncă și de luptă. Nu mă atrage nimic acum la România, nu mă gândesc să mă întorc. Dar votez pentru că am doi copii, nu se știe niciodată, viața oferă multe surprize. Președintele ar trebui să le ofere mai multe oportunități tinerilor și să aibă grijă de bătrâni”, mai zice Ioana.

„Cum adică să mă întorc în România? De acolo sunt!”

Lili crede că aceste alegeri au fost influențate prea mult de rețelele sociale

Spre deosebire de ceilalți, Lili nu doar că vrea să întoarcă, dar nici nu consideră că a plecat. Stă în Anglia de zece ani, are și cetățenia britanică și lucrează în IT. A venit în vacanță la Malaga și s-a grăbit să voteze înainte să plece la aeroport.

„Am vrut să votez cât mai repede posibil. Dacă nu ajungeam acum, mergeam mâine în Anglia. Am votat pentru România, țară unde vreau să mă întorc. Merg des acolo, chiar aveam salariul mai mare în România comparativ cu Anglia înainte să plec.

O prietenă chiar m-a întrebat dacă am de gând să mă întorc în România. M-am gândit puțin și m-am întrebat „Cum adică să mă întorc? De acolo sunt”. Călătorim așa de ușor acum, granițele sunt deschise, nu mai e o întrebare unde vrei să locuiești. Poți sta oriunde, poți lucra de oriunde, e libertate de mișcare”, explică ea.

„Noul președinte? Vreau să ne reprezinte, să fie un diplomat bun, să aibă relații bune cu majoritatea țărilor. Din păcate, alegerile acestea, ca și cele din decembrie, au fost influențate prea mult de rețelele sociale. Aș vrea ca viitorul președinte și viitorii parlamentari să se gândească la cum să învățăm în viitor. Să ne gândim de ce ceilalți gândesc altfel decât noi”, mai zice Lili.

„Până nu se va introduce opțiunea „niciunul” pe buletinul de vot nu se va schimba nimic la noi”

Radu crede că românii sunt „o națiune deosebită”

Radu a venit să voteze răul cel mai mic. „Varianta mai bună, nu cea mai bună variantă!”. Stă în Malaga din august 2024, venit cu un program Erasmus în telecomunicații.

„Am votat pentru schimbările pe care nu le-am avut și pe care le vrem toți, dar nu știm cum să le spunem. Nu cred că se va schimba ceva major cu un singur președinte. Până nu se va introduce opțiunea „niciunul” pe buletinul de vot nu se va schimba nimic niciodată la noi. Dar vreau să am speranța că se poate mai bine. Aș vrea un președinte care să nu facă tot ce a promis în cinci ani, decât unul care să facă tot ce a promis.”

Orice ar fi, Radu se va întoarce acasă, pentru că are încredere în România. „Nu vreau să rămân aici. Indiferent cât de frumoasă e Spania, cât de zâmbitorii sunt oamenii de aici, nu se compară cu România. Suntem o nație diferită, într-un sens bun, dar și cei mai mari dușmani ai noștri tot noi suntem. Avem un potențial imens, dar nu-l valorificăm. Aș vrea ca și românii din țară să vadă că se poate mai bine și nu doar afară, ci și la noi acasă.”

Vot pentru schimbarea „sistemului negru numit Soros”

Iulian (40 ani) a plecat în Spania în 2002, când avea 17 ani, pentru că nu-și găsea locul în România. Știe exact de ce a venit la vot: „Suntem sătui să fim mințiți și furați de 35 de ani. Sunt sătul de mincini, trădători și corupți. Vreau o schimbare în bine și schimbarea a venit în decembrie Ăsta e momentul, ăsta e timpul.”

Iulian pretinde că a suferit din cauza „sistemului” și încă o face. „Provin dintr-o familie de judecători, procurori, medici, servicii secrete. Și acum când îmi sun familia, apelul trebuie să treacă prin ‘centrală’”, este convins Iulian.

Potrivit lui, primul lucru pe care trebuie să-l facă noul președinte e să schimbe „sistemul negru numit sistemul Soros”.

„Acest sistem ne-a mâncat încă din 1990. Primul avion care a aterizat pe Otopeni în 1990 a fost al domnului Soros. În România de azi, ți se pun piedici. Cum te văd mai dezghețat, mai curajos, ești redus la tăcere, într-un fel sau altul. Și sunt trei formule pe care le au: te denigrează în fața populației, a doua e pușcăria, a treia e să te scoată complet din circuit. Cum s-a întâmplat cu frații Tate, cărora li s-a croit un dosar. Ei nu au făcut absolut nimic”, susține Iulian.