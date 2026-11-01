Alegeri prezidențiale în Bulgaria. O luptă strânsă între „președinta păcii” și candidatul pro-occidental

Bulgarii au început să voteze duminică în turul al doilea al unor alegeri prezidențiale deosebit de disputate, cu doi candidați care au viziuni diametral opuse asupra războiului din Ucraina și a relațiilor cu Rusia, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Marea Neagră, scrie AFP. Scrutinul poate marca o premieră istorică: bulgarii vor decide la urne dacă Iliana Iotova va deveni prima femeie care preia conducerea statului.

Președinta în exercițiu Iliana Iotova, care pledează pentru dialog cu Moscova în vederea încetării războiului din Ucraina, se confruntă cu Andrey Gyurov, fost prim-ministru interimar susținut de opoziția pro-occidentală.



Secțiile de votare s-au deschis la ora locală 7 și se închid la ora 20:00.



Deși a ieșit a avut în primul tur 35% din voturi față de 32% pentru rivalul său, Iotova a înregistrat totuși un rezultat mult inferior previziunilor sondajelor, care îi promiteau un avans de până la 20 de puncte.



Potrivit analistului politic Teodor Slavev, ea a plătit prețul pentru „răspunsul său puțin convingător (…) față de amenințările rusești din Marea Neagră”, unde mai multe atacuri cu drone împotriva navelor comerciale soldate cu aproximativ 30 de dispăruți în luna octombrie, dintre care 21 în largul coastelor bulgare.

Viziuni diferite despre Ucraina



În cadrul unei dezbateri televizate joi seara, ea a repetat că „pacea nu poate veni decât prin negocieri”.



„A investi și mai mulți bani în Ucraina, a furniza arme noi, mai sofisticate, nu duce decât la și mai multe distrugeri și la moartea multor oameni de ambele părți”, a afirmat cea care se prezintă drept o „președintă a păcii”, susținând în același timp integrarea Bulgariei în NATO.



Pe de altă parte, Andrey Gyurov a considerat că „Rusia trebuie să pună capăt agresiunii sale pentru ca următoarele etape să poată fi parcurse”.

Andrey Gyurov. Sursă foto: Hristo Vladev / AFP / Profimedia



„Să numim țara din care provin amenințările”, a adăugat el, reproșându-i Ilianei Iotova că nu a menționat direct Moscova, în condițiile în care Bulgaria, istoric apropiată de Rusia, rămâne profund divizată în ceea ce privește relația sa cu această țară.



Prim-ministrul de centru-stânga Roumen Radev susține, la rândul său, că „încetarea focului în Ucraina și negocierile de pace reprezintă singura garanție sigură pentru a pune capăt atacurilor împotriva navelor comerciale din Marea Neagră”.

O alegere între „pace și război”

Deși a convocat-o pe ambasadoarea rusă, considerând că aceste atacuri servesc intereselor Moscovei, el a refuzat să desemneze în mod oficial un vinovat, invocând lipsa dovezilor directe.



Radev a legat atacurile din Marea Neagră de acuzațiile României la adresa Rusiei.„România a indicat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri asupra navelor din zona economică exclusivă a țării”, a spus prim-ministrul bulgar.

După primul tur de duminica trecută, el a afirmat că alegerile prezidențiale reprezintă o alegere între „pace și război” și a făcut apel la votul pentru Iliana Iotova „pentru ca Bulgaria să fie pe mâini bune”.

Participare extrem de scăzută în primul tur

Fostă jurnalistă și figură marcantă a Partidului Socialist, Iliana Iotova, în vârstă de 62 de ani, a fost deputată în Parlamentul European înainte de a fi aleasă vicepreședintă alături de Radev în 2016 și 2021.

Ea i-a succedat în ianuarie, după demisia acestuia pentru a se lansa în campania electorală pentru alegerile parlamentare, câștigate de tabăra sa în aprilie.

În cazul unei victorii, ea ar deveni prima femeie aleasă președinte în această țară cu 6,4 milioane de locuitori.

Iliana Iotova a promis, de asemenea, că va aborda „teribila problemă a sărăciei” din Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană.

Primul tur a fost marcat de o rată de participare istoric de scăzută, de 23%.

Acuzațiile opoziției

Pentru sociologa Boriana Dimitrova, această abținere se explică prin faptul că anumiți alegători considerau „victoria lui Iotova ca fiind deja asigurată”, dar și prin dezamăgirea față de așteptările „exagerate” ale unor alegători ai partidului lui Roumen Radev, „Bulgaria Progresistă” (PB), la șase luni după victoria acestuia la alegerile parlamentare.

Ea se așteaptă totuși la o prezență mai mare la urne în turul al doilea.

Campania a fost marcată, de asemenea, de acuzațiile opoziției potrivit cărora Roumen Radev ar fi utilizat resursele statului pentru a face campanie în favoarea Ilianei Iotova, încălcând astfel legea electorală.

Comisia Electorală a respins aceste acuzații, dar tabăra lui Andrey Gyurov dorește să sesizeze instanțele de judecată în această privință.