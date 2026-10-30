„Ca bulgar, îmi cer scuze românilor”. Val de reacții în Bulgaria după ce Rumen Radev a dat vina pe România pentru atacurile rusești

Lideri politici de rang înalt de la Sofia, dar și simpli cetățeni au declanșat un val uriaș de critici și mesaje de solidaritate cu Bucureștiul, după ce premierul Rumen Radev a legat atacurile din Marea Neagră de acuzațiile României la adresa Rusiei.

„România a indicat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri asupra navelor din zona economică exclusivă a țării”, a spus prim-ministrul bulgar Rumen Radev, luni, la Forumul Economic de la Sofia, citat de agenția de presă bulgară BGNES.

Declarațiile lui Radev au fost dur criticate de opoziția politică din Bulgaria, relatează publicația din Bulgaria Actualno.com. Fostul premier Nikolai Denkov a reacționat pe X, acuzându-l pe șeful executivului că aruncă vina pe victime.

„Premierul Radev a aruncat vina pentru atacurile cu drone din Marea Neagră, în apropierea țărmului românesc, pe românii înșiși, pentru că au avut curajul să anunțe că dronele sunt rusești. Și astfel l-au supărat pe «pacifistul» Putin. Radev trebuie să explice de ce, în ciuda aplecării în fața agresorului, răzbоiul se apropie tot mai mult de granița noastră”, a scris Denkov.

La rândul său, preşedintele partidului „Continuăm Schimbarea” (PP) din Bulgaria, Asen Vasilev, a declarat într-un interviu televizat că afirmațiile premierului Radev despre Marea Neagră au declanșat un scandal diplomatic major cu România, scrie și portalul de știri burgasmedia.com.

Conform liderului PP, premierul bulgar a justificat una dintre lovituri susținând că românii au observat de unde provenea amenințarea și au încercat să oprească drona înainte ca aceasta să lovească.

Vasilev s-a arătat îngrijorat de viitorul relațiilor bilaterale. „Nu știu cum va mai putea colabora Bulgaria cu românii în Marea Neagră de acum încolo”, a declarat el.

Opoziția de la Sofia acuză distrugerea relațiilor strategice

O reacție dură a venit din partea partidului pro-european Democrați pentru o Bulgarie Puternică (DBP), care a transmis printr-o poziție oficială publicată de News.bg, citată de Rador, că premierul „distruge încrederea dintre Bulgaria și România – principalul nostru aliat strategic”

DBP condamnă categoric „aceste sugestii provocatoare” și adaugă că siguranța transportului maritim și a comerțului în Marea Neagră reprezintă o prioritate comună pentru Bulgaria și România, singurele țări riverane Mării Negre care sunt atât membre NATO, cât și UE, și gardieni ai Flancului Estic.

„Facem apel la prim-ministrul Radev și la Consiliul de Miniștri să înceteze cu aceste sugestii politice și să ia măsuri concrete, în coordonare cu România și aliații noștri din NATO și UE, pentru a investiga atacurile teroriste rusești din Marea Neagră”, a mai arătat formațiunea politică.

La declarațiile lui Radev au reacționat și voci publice din Bulgaria. Actualno.com îl citează pe Kliment Ionchev, creatorul unei mari companii de talente din Bulgaria și fost director de comunicare al clubului de fotbal Levski.

„Radev a acuzat România pentru atacurile Rusiei. L-am citit de trei ori ca să fiu sigur… Are oare strategia să ne certăm cu vecinii, în timp ce «frații» ne testează reacțiile? Să se trezească cei din echipa lui și să întrebe: șefule, care-i ideea?”, a declarat Ionchev pe Facebook.

El sugerează ironic că locuitorii orașelor de la Marea Neagră ar putea ajunge să se gândească la mutarea în interiorul țării. „Spuneți aceste lucruri din cauza celui de-al doilea tur de scrutin sau pentru a vă pregăti rudele să se mute la Plovdiv sau Sofia?”, a întrebat el.

O altă reacție a venit de la Emil Jasim, un cunoscut profesor de istorie și analist politic bulgar. „Radev spune: «Rusia a lovit din nou România pentru că românii au subliniat că dronele erau rusești!» Și de ce atacă din nou Rusia nave în apele bulgare, în timp ce tu rămâi umilitor de tăcut timp de 23 de zile?”, a scrie el pe Facebook, conform sursei bulgare.

„Ca bulgar, îmi cer scuze românilor”

Afirmațiile premierului bulgar au fost criticate și de simpli cetățeni, potrivit jurnalistului Vitalie Cojocari. El a publicat joi, pe pagina sa de Facebook, câteva dintre reacțiile și mesajele primite, după ce o postare de-a sa cu declarațiile lui Radev a ajuns să fie distribuită în mediul online din Bulgaria.

„Ne cerem scuze. Suntem conduși temporar de o marionetă a Rusiei. Aveți puțină răbdare, situația se va încheia în curând”, se arată în unul dintre mesajele redate.

Un alt utilizator bulgar s-a adresat direct comunității din România: „Ne pare rău, frații și surorile noastre din România. Avem un premier care este o marionetă a Rusiei și care va face orice pentru a-și proteja a doua mamă, Rusia. Sperăm cu toții că acesta va fi ultimul său mandat.”

„Ca bulgar, îmi cer scuze românilor”, a scris un alt comentator.

Rumen Radev neagă acuzațiile

Pe fondul acestui uriaș val de critici, premierul Rumen Radev a spus că „este, în mod evident, un fel de speculaţie, o neînţelegere, o pierdere de sens în traducere. „Nu am rostit exact asemenea cuvinte”, a subliniat el, potrivit Rador.

„Am spus foarte clar următorul lucru – Bulgaria nu a formulat acuzaţii categorice împotriva niciunei ţări, deoarece până în acel moment nu aveam dovezi precise. România a declarat că agresorul şi sursа acestor drone este Rusia, dar am spus următorul lucru – cei din Bulgaria care susţin că, dacă afirmi categoric cine trimite dronele, eşti astfel protejat, se înşeală. Pentru că România a declarat că dronele sunt ruseşti, dar acest lucru nu a reuşit să o protejeze. În ziua următoare, dronele au scufundat o navă, chiar în apele sale teritoriale”, a afirmal Radev.