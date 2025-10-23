Liderul PSD vine cu două nume noi pentru Primăria Capitalei, incluse în sondaje alături de Daniel Băluță și Gabriela Firea

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care este, de altfel, și singurul candidat la șefia partidului, a declarat că la începutul săptămânii viitoare conducerea PSD va decide pe cine va susține în cursa pentru Primăria Capitalei.

Joi, la finalul Conferinței Extraordinare a PSD care a avut loc la Galați, Sorin Grindeanu a spus că după ce va avea mai multe discuții cu membrii PSD București va convoca și o ședință a conducerii partidului, la începutul săptămânii viitoare. În această ședință, spune Grindeanu, va fi decis candidatul pe care îl vor susține social-democrații în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei.

Sorin Grindeanu a venit și cu două noi nume: primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, fost prefect al Capitalei, și primarul Sectorului 3, Robert Negoiță.

„Îmi propun să câștigăm, fiindcă avem în acest moment și primari de sector, trei chiar, foarte buni, și Daniel Băluță, și Rareș Hopincă și Robert Negoiță. O avem și pe Gabi Firea. Eu cred că dacă azi s-a dat hotărârea de guvern cu data de organizare a alegerilor, în weekend o să am mai multe întâlniri cu organizația de București. Probabil că o să facem un birou permanent național la începutul săptămânii viitoare unde vom decide candidatul”, a declarat șeful PSD.

Sorin Grindeanu a mai spus despre candidatul social-democraților că va veni deschis în fața bucureștenilor și va spune ce vrea să facă și ce a făcut până acum.

„Candidatul nostru, oricare va fi el, are ce să arate în spate ca și experiență administrativă ceea ce a făcut și, în mod sigur, campania va fi axată pe ceea ce vrea să facă cu sprijinul nostru. Al tuturor”, a afirmat Grindeanu, care cu o zi în urmă îi menționa drept posibili candidați la Primăria Capitalei doar pe Gabriela Firea și Daniel Băluță.

Alegerile pentru Primăria Capitalei, în 7 decembrie. Numele candidaților vehiculați

Guvernul a adoptat joi hotărârea care stabilește oficial că alegerile locale parțiale în București vor avea loc pe 7 decembrie. Înțelegerea între PNL, PSD și USR a fost ca fiecare partid să susțină un candidat propriu, așa cum au cerut social-democrații. La fel ca la alegerile locale din 2024, partidele de la putere au agreat să nu se atace în campanie, ca să nu afecteze guvernarea.

Până acum, nicio formațiune nu și-a desemnat oficial candidatul. USR îl susține pe Cătălin Drulă. Este de așteptat ca săptămâna viitoare USR București să-l desemneze drept candidat.

La PNL, printre numele vehiculate se numără Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și Stelian Bujduveanu, care a devenit primar interimar al Capitalei după demisia lui Nicușor Dan.

Liderul AUR, George Simion a spus că partidul va alege „persoana care are șanse să câștige, ne luptăm pentru Primăria Capitalei și ne vom folosi toate resursele”. Simion a declarat că nu va candida pentru funcția de primar general „pentru că nu mi se potrivește acest rol. Avem candidați pe care îi putem susține și să se potrivească cu acest rol de primar al Bucureștiului”.

Joi, Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, în emisiunile căreia Călin Georgescu a fost și este o prezență constantă, a anunțat că „99%” va candida la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.

Într-un sondaj CURS publicat în 19 octombrie Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 25%. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Următoarea în clasament este Anca Alexandrescu, cu 10%.