Santiago Abascal a subliniat duminică seară, după scrutinul din Spania, că partidul său, Vox, a fost singurul partid național care a crescut în aceste alegeri

Liderul Vox, Santiago Abascal, a sărbătorit victoria dreptei și înfrângerea lui Pedro Sánchez la sediul din Madrid al partidului său, care a obținut 52 de locuri la alegerile de duminică din Spania.

„Misiune îndeplinită. Pleacă pentru că noi toți l-am dat afară prin vot”, a strigat el la sediul partidului.

„Pedro Sánchez, ticălosule!” și „Pedro Sánchez la închisoare!”, i-a răspuns mulțimea adunată la sediu.

„Nici toată puterea lor, nici toate minciunile lor, nici toate șiretlicurile lor, nici toată violența și intimidarea lor împotriva Vox nu au reușit să învingă mobilizarea copleșitoare a poporului spaniol”, a mai declarat liderul de extremă dreapta.

„Vox a fost singurul partid național care a crescut în aceste alegeri (…) Un record de participare, cu un mandat democratic fără echivoc în favoarea schimbării”, a subliniat el.

Discursul a fost transmis și la sediul din Barcelona al Vox, unde suporterii s-au strâns în număr mare.

Mulțimea a sărbătorit rezultatul cu scandări precum „Trăiască Spania”, „Spania creștină, nu musulmană”, „Cine nu sare e musulman” și „Noi nu mâncăm copii, îi facem”.

Partidul Popular (PP), condus de Alberto Nunez Feijoo, a câștigat alegerile din Spania și va putea guverna alături de gruparea extremei drepte Vox, conform rezultatelor oficiale parțiale.

Cele mai multe voturi în plus față de anterioarele alegeri din 2023 le ia Vox, partidul radical de dreapta, care va ajunge la 52 de parlamentari, față de cei 33 până acum.

Prezența la vot a fost imensă, de peste 79%, scrutinul consfinținf finalul a 8 ani de guvernare socialistă a lui Pedro Sanchez.