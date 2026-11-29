Aproape 39 de milioane de spanioli sunt așteptați la vot, duminică, la alegerile parlamentare anticipate pe care le-a convocat premierul socialist Pedro Sanchez.

Urnele se deschid la ora locală 9:00 și se vor închide la 20:00 (10:00-21:00 în România). Programul este același în Insulele Canare, care sunt cu o oră în urmă față de peninsulă, ceea ce înseamnă că votul se va încheia de fapt cu o oră mai târziu (22:00 în România), potrivit El Dia.

La 21:00, ora României, radiodifuzorul public RTVE va prezenta rezultatele unui sondaj realizat de Sigma Dos, care va oferi publicului o primă estimare a situației, dar care nu trebuie confundat cu datele oficiale, notează Democrata.

La ora 22:00 vor începe să apară și primele rezultate provizorii, conform BBC și Deutsche Welle.

În Spania locuiau 609.270 de români, potrivit datelor Institutului Național de Statistică spaniol din 1 ianuarie 2025, citate de Ministerul român de Externe.

Un scrutin crucial

Sanchez a convocat scrutinul cu opt luni înainte de termen, după ce parlamentul a respins modificările pe care le dorea guvernul pentru combaterea crizei din domeniul locuințelor.

Inițiativele legislative au venit în urma demonstrațiilor naționale declanșate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani, Maricarmen Abascal, din apartamentul în care locuia din 1956. Ea s-a stins din viață la două zile după anunțarea scrutinului.

Este prognozată o prezență mare la un vot considerat de mulți dintre alegători un punct de cotitură, potrivit Politico. Sondajele indică o posibilă guvernare formată din Partidul Popular (PP) de centru-dreapta și naționaliștii de la Vox, care poate deveni prima formațiune de extremă dreapta care intră la putere după restabilirea democrației în Spania în anii 1970.

Analiștii Consiliului pentru Relații Externe, un think-tank american, consideră că o instalare a PP în fruntea guvernului ar elimina „conștiința progresistă a Europei”, reprezentată de Sanchez, și ar muta și mai mult spre dreapta centrul de greutate politic al continentului.

Pedro Sanchez, convins că va rămâne la putere

Sanchez, care conduce Spania din 2018, a insistat vineri că partidul său, PSOE, va obține cele mai multe voturi.

Premierul în exercițiu a invocat în acest sens date interne și a declarat că este convins că va avea o majoritate de stânga în urma alegerilor, potrivit Reuters.

„Nu-mi pot imagina că am putea pierde”, a declarat Sanchez la postul de radio SER.

El a susținut că alegătorii de stânga se mobilizează din ce în ce mai mult pentru a se prezenta la urne în număr mare, o condiție esențială pentru obținerea unei majorități progresiste care să abordeze probleme precum criza profundă a locuințelor cu care se confruntă țara.