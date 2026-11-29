Spaniolii votează duminică, 29 noiembrie, în alegerile parlamentare. Ultimele sondaje arată că o coaliție între Partidul Popular (PP) și Vox este singura variantă care poate strânge majoritatea absolută de 176 de mandate. O asemenea coaliție va înseamna revenirea extremei-dreapta la putere pentru prima dată de la căderea dictatorului Franco în 1975.

Până la Vox, Spania nu a avut niciun partid de extremă dreapta care să fie relevant electoral. Principalul motiv era că Partidul Popular acționa ca un partid-umbrelă care cuprindea aproape pe toată lumea aflată la dreapta socialiștilor – de la liberalii adepți ai pieței libere până la alegătorii extrem de conservatori și naționaliști.

De la 0,2% spre 20%

În primele alegeri generale în care a intrat, în 2015 și 2016, Vox a obținut 0,2%. Adevărata sa ascensiune a venit după criza națională provocată de tentativa Cataloniei de a-și declara independența în 2017.

În prezent, Vox este al treilea partid ca mărime din Parlamentul spaniol, cu 52 de parlamentari. Ultimele sondaje privind alegerile din 29 noiembrie arată o coaliție între PP și Vox drept singura alternativă pentru o majoritate absolută de 176 de parlamentari.

Un sondaj realizat de 40dB pentru El País, pe baza a 7.500 de interviuri, a indicat că PP ar obține între 127 și 136 de mandate (31,8%), urmat îndeaproape de socialiști, cu 116-127 de mandate (30,9%), iar Vox ar obține între 51 și 61 de mandate (17,3%).

Un sondaj Ipsos realizat pentru ziarul La Vanguardia de duminică, pe baza a 1.999 de interviuri, a indicat că PP ar obține 127 de mandate și 30,3% din voturi, Partidul Socialist 119 mandate și 29,8%, iar Vox 63 de mandate și 17,9%.

Sondajele anticipează majorități cuprinse între 190 și 203 mandate, conform estimărilor și intervalelor prezentate de fiecare dintre acestea. Marja peste majoritatea absolută a unei coaliții PP- Vox variază între 14 și 27 de mandate.

Susținători Vox, la ultimul miting din campania, în Valencia: Jorge Gil / Zuma Press / Profimedia

Ce spun cele două partide despre o posibilă coaliție

Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular, a fost întrebat direct, într-un interviu acordat luni la televiziunea spaniolă Antena3, dacă va guverna împreună cu Vox. Deși nu a oferit un răspuns explicit, el a dat de înțeles că poate fi singura posibilitate.

„Vreau să fac un pact cu cetățenii la urne, dar nu sunt naiv. Am spus că nu voi face o înțelegere cu Sánchez. Nu voi face un pact cu un politician care, în opinia mea, este amoral”, a spus liderul conservator.

De partea cealaltă, Santiago Abascal, liderul Vox, refuză să ia în considerare posibilitatea de a deveni vicepreședinte al Guvernulu. El amintește și că Partidul Popular a comis deja greșeala de a se considera victorios în 2023.

„PP face apel la votul strategic, dar dacă ceva garantează alternativa, este creșterea Vox ”, a spus el, într-un interviu acordat pentru El Confidencial.

„PP a pierdut susținere de când au fost convocate aceste alegeri, în timp ce Vox nu. Acest lucru generează o oarecare nervozitate care, în opinia mea, ar putea umbri această campanie”, a continuat liderul partidului de extremă-dreapta.

„Vom vedea cine va fi prim-ministru: dacă va rămâne același sau dacă poporul spaniol, care încă nu a votat, nu-l va alege pe domnul Feijóo, ci mă va alege pe mine.”

Abascal spune că alegerile nu sunt deja jucate și acuză guvernul Sanchez că este dispus să comită fraude electorale. În campanie, a cerut un audit al conturilor publice, precum și depunerea tuturor eforturilor pentru ca Pedro Sánchez să fie tras la răspundere în fața justiției.

Candidații la funția de prim-ministru: Santiago Abascal, Pedro Sanchez, Alberto Feijoo și Ada Colau (de la stânga, la dreapta) AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Despre acuzațiile de extremism: „Nu-mi pasă deloc”

Vox a fost fondat în 2013 de oameni care plecaseră din PP acuzând că partidul a devenit prea indulgent cu solicitările partidelor naționaliste basce și catalane.

Și, deși are multe în comun cu alte partide europene de extremă dreapta, în special în privința imigrației și a chestiunilor culturale, miezul identității sale este o formă puternic centralistă de naționalism spanioă. Iar asta este o contradicție cu modelul regionalizat de guvernare pe care Spania l-a dezvoltat de la tranziția la democrație.

În fața acuzațiilor de extremism, Abascal refuză să plaseze Vox pe compasul politic. „Nu știu dacă ceea ce susțin este foarte conservator, foarte liberal sau dacă unii ar putea considera că este social-democrat. Pur și simplu nu-mi pasă deloc”, a spus Santiago Abascal, într-un interviu pentru El Confidencial.

Unde PP colaborează deja cu Vox

Principalul motiv pentru care PP este atât de deschis colaborării cu Vox ține de simpla aritmetică electorală. Vremea majorităților absolute a apus de mult în Spania, iar centru-dreapta pur și simplu nu poate guverna fără extrema dreaptă.

„Relația mea cu Feijóo este una normală, cordială, în ciuda profundelor noastre dezacorduri politice, însă cred că amândoi înțelegem că Spania traversează o urgență națională și că Pedro Sánchez trebuie înlăturat”, a mai spus Abascal în interviul acordat presei spaniole.

Primul astfel de aranjament a avut loc în Andaluzia, în 2019, punând capăt unei guvernări socialiste de aproape patru decenii. De atunci, acordurile PP cu Vox au devenit o parte destul de obișnuită a politicii regionale și locale spaniole, în ciuda fricțiunilor considerabile dintre cele două partide.

Ce rol mai joacă moștereani lui Franco

Ostilitatea vehementă a Vox față de naționalismul regional a făcut mult mai dificil pentru PP să obțină sprijinul foștilor săi aliați din dreapta regionalistă, precum Partidul Naționalist Basc (PNV), care s-a apropiat de socialiști în ciuda diferențelor ideologice.

Moștenirea lui Franco joacă un rol mai mic în Spania decât sugerează o mare parte a relatărilor internaționale, subliniază El Confidencial. Abascal a refuzat să vorbească despre dictatorul spaniol.

„Cu siguranță nu mă veți vedea participând la dezbateri despre Războiul Civil. Le consider dezastruoase; cred că ele contravin unității naționale în sens larg — nu doar celei teritoriale, ci și celei sociale, unității bazate pe afecțiune dintre spanioli”, a declarat Abascal.

Deși este adevărat că predecesorul PP, Alianza Popular, a fost fondat de șapte foști miniștri din epoca lui Franco, acesta a evoluat curând într-un partid european convențional de centru-dreapta.

Stânga și centru-stânga spaniole tind să-l invoce pe Franco și Războiul Civil mult mai frecvent în dezbaterea politică, în timp ce dreapta ar prefera, în general, să nu vorbească despre niciunul dintre ele.

Moștenirea dictaturii încă contează, în special în dezbaterile privind memoria istorică, dar relația dintre PP și Vox de astăzi are mult mai mult de-a face cu lupta obișnuită pentru putere din zona de dreapta a spectrului politic.

Ce politici vrea să implementeze Vox și care sunt diferențele față de PP

Vox dorește să acorde prioritate spaniolilor în fața imigranților în ceea ce privește serviciile publice. De asemenea, partidul pledează pentru „remigrare”, deși precizează că aceasta se referă doar la deportarea imigranților ilegali, nu și a celor aflați legal în Spania.

PP dorește să înăsprească controlul asupra imigrației, dar într-un mod mai puțin draconic.

Criza din vară din Ceuta, teritoriu spaniol din nordul Africii, când peste 80.000 de bărbați, femei și copii au trecut granița dinspre Maroc, este un exemplu elocvent în acest sens.

Liderul Vox a calificat evenimentul drept „o invazie și un act de război încurajat de Maroc”, în timp ce liderul Partidului Popular a cerut expulzarea tuturor celor care au intrat, indiferent de vârsta sau de situația lor individuală.

Cele două partide sunt în mare măsură de acord asupra unei agende economice bazate pe reduceri de impozite și cheltuieli, precum și asupra dereglementării.

Membri Vox, la ultimul miting din campania electorală: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ce vor alege alegătorii? Un profesor de științe politice explică

Eforturile PP de a-și împiedica alegătorii să se îndrepte către rivalul său de extremă dreapta au dus la tot felul de schimbări de discurs. Predecesorul lui Feijóo, Pablo Casado, a atacat dur formațiunea Vox în 2020, acuzându-i pe Abascal și pe ceilalți membri ai partidului că promovează o politică bazată pe „frică, furie, resentimente și răzbunare”. Cu toate acestea, PP a încheiat în repetate rânduri coaliții de guvernare regionale cu Vox, iar în prezent guvernează, împreună cu acest partid, patru dintre comunitățile autonome ale Spaniei.

„După momentul inițial de normalizare, când aceste partide încep să aibă succes – intrând în parlament etc. – urmează o a doua etapă. Centru-dreapta se apropie de ele, începe să folosească același limbaj ca ele și începe să intre în coaliții”, spune Vicente Valentim, profesor de științe politice la IE University din Spania și autor al lucrării „Normalizarea dreptei radicale”, pentru The Guardian.

„PP s-a apropiat de Vox, iar când ai două partide care au viziuni atât de asemănătoare asupra unei chestiuni atât de importante precum imigrația, alegătorii preferă, pur și simplu, originalul în detrimentul copiei; prin urmare, vor vota cu Vox”, explică Valentim.

Demonizarea adversarilor

Pe lângă politicile dure privind imigrație, Vox a adus în curentul principal al politicii spaniole și înclinația sa pentru demonizarea adversarilor. Au căzut victime, pe rând, fostul președinte secesionist al Cataloniei, Carles Puigdemont, fostul lider al partidului de stânga Podemos, Pablo Iglesias, sau premierul Sánchez.

„Vox vorbește despre trădători și despre infractori”, spune Miguel González, jurnalist la El Pais care acoperă Vox, pentru The Guardian. „Ceea ce face Vox nu sunt evaluări politice, ci judecăți juridice.”

În 2023, liderul Vox a declarat că va veni o zi în care poporul spaniol va „vrea să-l vadă spânzurat de picioare” pe Pedro Sanchez, iar programul partidului său promite să „inițieze proceduri legale pentru ca Sánchez și guvernul său să fie urmăriți penal pentru trădare și pentru infracțiuni contra securității statului, pe baza acțiunilor lor din timpul invaziei de la Ceuta”.

Posibila intrare a Vox la guvernare în Spania este doar începutul temerilor din Europa care se pregătește să intre „într-un «superciclu» electoral”.

Între sfârșitul acestei luni și sfârșitul anului viitor, alegergătorii din Spania, Franța, Polonia și Italia vor fi chemați la urne, în condițiile în care partidele naționaliste și eurosceptice câștigă teren.