Alegeri SUA. Avertisment pentru democrați: „Nu pot sprijini facțiunile dintr-un partid care cred că America e o forță a răului în lume”

Favoriți în alegerile midterm din această noapte, democrații au de trecut mai multe piedici, susțin analiști diverși. În primul rând: sondajele i-au supraevaluat mereu și s-ar putea să nu aibă avansul la care speră. În al doilea rând: chiar și o parte dintre americanii care nu-l susțin neapărat pe Trump sunt îngrijorați de radicalismul pe care-l numesc „socialist” și „anti-israelian” al unei aripi importante din Partidul Democrat.

În unele locuri din SUA, „schimbarea înseamnă schimbarea democraților”, susțin comentatorii de dreapta. Cazul New York.

HotNews va acoperi noaptea alegerilor din SUA, unde americanii vor decide cu cine vor să continue în Congres și în Senat, pentru ultimii doi ani ai administrației Trump.

„Nu voi putea susține un partid care cochetează cu ura față de evrei, care îi idolatrizează – sau îi tolerează și fac campanie – cu oameni precum Hasan Piker (n.r. – un streamer online, devenit una din vocile influente ale aripii progresiste a Partidului Democrat). Aceasta este o linie roșie. Nici nu pot să susțin o facțiune care consideră că America este o forță a răului în lume”, scrie Joe Klein, analist politic și fost editorialist al revistei Time, într-o opinie publicată în The Free Press.

Autorul se declară el însuși „un alegător fără adăpost”, în sensul că nu se simte reprezentat de marile partide care cer astăzi votul în SUA. Recunoaște însă că, în trecut, a votat adesea pentru democrați. Acum, spune el „nu aș putea niciodată să susțin un membru din stânga socialistă care îi detestă pe evrei”.

Și asta deși „Îl consider pe Donald Trump un pericol clar și iminent pentru țara noastră”, scrie el în publicația considerată conservatoare.

Antisemitismul din SUA „pare anul acesta mult mai amenințător”

Joe Klein afirmă că susține decizia democratei Haley Stevens de a-și retrage sprijinul acordat colegului său de partid Abdul El-Sayed, în favoarea republicanului Mike Rogers, deoarece Al Sayed „face parte dintr-o stângă socialistă, care e anti-americană din reflex”.

„Disprețuiește piața liberă, care a fost cel mai mare motor al prosperității naționale. Crede că polițiștii sunt opresori, nu protectori. Privește cu dispreț armata americană. Ține pumnii, pe ascuns, ca Iranul să câștige războiul idiot al lui Trump. Crede că infractorii sunt victime ale capitalismului (de aici, golirea închisorilor). Iar în cea mai ciudată contorsiune intelectuală a sa, nu crede că toți oamenii sunt creați egali. Crede în drepturi speciale, în funcție de identitate, pentru grupurile pe care stânga decide că trebuie «protejate» – precum băieți care vor să joace în echipele fetelor”, afirmă autorul, făcând referire la mișcarea woke.

Abul El-Sayed, democratul care încearcă să câștige un loc de senator în statul Michigan Foto: Profimedia

„O poziție rațională în privința Israelului este posibilă”

„Și nici măcar nu am ajuns la Israel și ura față de evrei”, continuă el. „Sunt evreu. Am trăit pe pielea mea antisemitismul. Nu sunt dintre cei care agită steagul însângerat, ura față de evrei va exista mereu. Dar anul acesta începe să pară mult mai amenințătoare”.

„Nu trebuie să fii pro-Bibi ca să fii pro-Israel. Nu trebuie să fii împotriva Palestinei ca să fii pro-Israel. Trebuie însă să fii împotriva Hamas. Trebuie să te opui coloniștilor evrei care devastează proprietăți ale arabilor din Cisiordania. Poți crede că Bibi l-a purtat de nas pe Trump. Poți crede că SUA ar trebui să înceteze să mai trimită arme ofensive în Israel, dar să continue protecția defensivă oferită de rachetele Patriot și de Domul de Fier. O poziție rațională în privința Israelului este posibilă”, continuă el.

„Trump va pleca, destul de curând”

În opinia sa, Joe Klein explică de ce îl alege pe republican în fața radicalismului „anti-israelian” din Partidul Democrat. „Ce e mai rău: să-l susții pe Abdul El-Sayed în Michigan sau ca Donald Trump să păstreze controlul asupra Senatului? Sper să nu se ajungă acolo. Sunt două otrăvuri diferite. Dar există linii roșii”.

„Trump va pleca, destul de curând. Va lăsa în urmă, în cel mai bun caz, un Partid Republican devastat de rasism, nativism și izolaționism. Cioburile rasiste vor rămâne acolo, ca să fie adunate de Tucker Carlson și Steve Bannon”.

În opinia lui însă, democrații au mai mult de pierdut dacă „închid ochii la „amenințarea pe care o reprezintă socialiștii democrați”.

„Partidul va plăti prețul printr-o pierdere de decență și umanitate. Vor exista consecințe dacă închideți ochii la amenințarea pe care o reprezintă socialiștii democrați. Aici, toleranța nu prea își are locul.”

De aceea, el spune că, în lupta din Michigan, îl susține pe republicanul Mike Rogers: „reprezintă o formă reziduală, mai tolerantă, de republicanism și chiar se pricepe la Orientul Mijlociu”.

Cazul New York. New York Post, editorial de susținere pentru republican

Un alt exemplu vine din New York, unde guvernatoarea democrată Kathy Hochul încearcă să obțină un nou mandat.

„Alegătorii din New York îngrijorați de direcția în care merge statul lor nu ar trebui să aibă dubii în privința vinovatului. Nu este Donald Trump”, scrie New York Post, într-un articol de opinie semnat de „boardul editorial”.

Publicația, considerată conservatoare, atrage atenția că democrații au condus statul New York timp de mai bine de un deceniu „și îl domină de și mai mult timp, provocând un declin tot mai accelerat”.

În editorialul, The New York Post vorbește și despre ceea ce numește „influența socialiștilor” și afirmă că alegerile de la mijlocul mandatului nu sunt un „referendum în privința lui Donald Trump, ci o oportunitate de a opri declinul New Yorkului”.

Guvernatorul statului New York, democrata Kathy Hochul, alături de primarul Zohran Mamdani, la un miting electoral Foto: Profimedia

„Majoritățile calificate progresiste din legislativul statului, aflate acum sub influența socialiștilor, vor să meargă și mai departe cu abordarea lor: taxe mari, cheltuieli mari, datorii mari și hrănirea cu orice preț a grupurilor de interese”.

New York Post scrie că bugetul statului „s-a umflat până la 269 de miliarde de dolari în 2026, cu peste 40% mai mult în doar cinci ani”, iar guvernatoarea statului – democrata Kathy Hochul urmează să crească din nou taxele. Este amintit și primarul socialist al metropolei, Zohran Mamdani.

„Guvernatoarea candidează pentru un nou mandat fără niciun program real în afară de opoziția față de Trump. Site-ul campaniei sale nu spune nimic despre planurile ei pentru următorii patru ani, însă ea a recunoscut practic că îi va oferi noului ei șef, primarul Zohran Mamdani, câteva majorări de taxe. Iar legislativul va vrea și mai multe pentru a acoperi viitoarea gaură de 32 de miliarde de dolari din buget”, scrie New York Post, care îi îndeamnă pe oameni să voteze cu republicanul Bruce Blakeman.

Ce arată sondajele și unde pot să apară erori

În toate cele șapte state în care votul va decide cine va controla Senatul American, sondajele arată un avantaj pentru democrați. Este vorba despre Michigan, Kansas, Texas, Maine, Ohio, Alaska și Iowa, unde cursa este mai strânsă.

„În epoca polarizată de azi, nu există precedent ca un partid să obțină rezultate atât de bune în atât de multe state care, în general, îi revin fără emoții celeilalte tabere”, scrie New York Times, într-un articol în care explică, totuși, că democrații pot să fie supraevaluați de aceste sondaje.

„Susținătorii președintelui Trump sunt relativ puțin dispuși să răspundă la sondaje, ceea ce aduce riscul mereu prezent ca sondajele să dea greș”, scrie New York Times.