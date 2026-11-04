Scandal în Alaska: Un senator republican în funcție denunță „frauda electorală” a democraților. Spune că „stratagema cu candidatul-momeală” funcționează

Cu câteva ore înainte de încheierea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, senatorul republican din Alaska, Dan Sullivan, a denunțat marți „frauda electorală” a democraților, acuzați că au încurajat un candidat cu același nume ca al său să candideze pentru a-i sustrage voturi, scrie AFP.

„Asistăm la cel mai mare scandal de fraudă electorală din istoria statului Alaska, poate unul dintre cele mai mari din istoria Senatului american”, s-a indignat politicianul republican, în vârstă de 61 de ani, în fața presei.

Sondajele îl plasează pe Sullivan la egalitate cu adversara lui democrată, Mary Peltola, în acest stat polar situat la extremitatea nord-vestică a continentului american. Dacă va fi învins, acest lucru ar putea contribui la pierderea majorității republicane de care se bucură președintele Donald Trump în Senatul SUA.

De luni de zile, republicanii protestează împotriva prezenței unui alt Dan Sullivan în această campanie electorală. Un profesor pensionar fără nicio carieră politică, pe care îl numesc „Dan momeala”.

Săptămâna trecută, The New York Times (NYT) a publicat un amplu reportaj de investigație care arăta că un consultant democrat afiliat campaniei lui Mary Peltola și o structură națională a partidului l-au recrutat, cu scopul declarat de a-i sustrage voturi senatorului republican în funcție.

Această strategie nu este adesea considerată ilegală în Statele Unite și a fost utilizată de-a lungul timpului de ambele partide.

Însă aceste dezvăluiri au avut efectul unei bombe, cu câteva zile înaintea alegerilor, în contextul în care Donald Trump a părut că își intensifică eforturile pentru a contesta rezultatele în caz de înfrângere.

„Din păcate, stratagema funcționează”, a spus senatorul în exercițiu Dan Sullivan. „Candidatul-momeală figurează pe buletinul de vot. Probabil că mii de locuitori din Alaska își vor irosi votul din greșeală”, a adăugat el.

„Nimeni nu votează pentru acest tip în mod voluntar. El nu a făcut campanie”, a mai spus politicianul republican.

Administrația Trump a încercat să conteste în avans rezultatul scrutinului din Alaska, o cerere care a fost respinsă de un judecător federal.

După ce și-a exprimat votul într-un secție de votare din Anchorage, cu munții înzăpeziți în fundal, Sullivan s-a arătat dispus să accepte o eventuală înfrângere.

„Odată ce fiecare vot legal va fi numărat și certificat, asta intenționez să fac”, a explicat el.

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Totuși, el consideră că scandalul i-ar putea fi de folos, deoarece alegătorii sunt „dezgustați” de această stratagemă, iar acest lucru îi „împinge să meargă la vot”.

El a făcut apel la baza electorală republicană să se mobilizeze, iar la democrații și independenții indignați să voteze pentru el.

Autoritățile federale au deschis o anchetă penală în acest caz.

Potrivit NYT, Departamentul Justiției tocmai a trimis scrisori către aproximativ douăzeci de lideri democrați, acuzându-i că au conspirat pentru a încălca legislația privind finanțarea campaniilor electorale.

Dan Sullivan a refuzat să se pronunțe cu privire la eventualele implicații penale.

„Voi lăsa avocații, procurorii și FBI-ul să ia aceste decizii”, a declarat el.

Însă el a acuzat-o pe Mary Peltola, care a negat orice implicare, că minte.

„Nu se poate ca (…) cei doi adjuncți principali ai săi să fi lucrat la acest dosar timp de un an și jumătate, (…) fără ca ea să fi știut”, a afirmat senatorul republican.

Urnele în Alaska se vor închide miercuri dimineață, la ora 7:00, ora României.