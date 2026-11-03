Skip to content
Actualitate

Alegeri SUA. „Orice se va întâmpla în 3 noiembrie, Trump nu va mai avea aceeași influență”. Ce urmează după scrutinul din America și ce efecte pot fi în România

Adrian Cochino
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După alegerile americane din 3 noiembrie de la jumătatea mandatului prezidențial, discuția se va muta spre viitorul post-Trump al Partidului Republican, doar că MAGA nu a găsit încă și nu își va găsi foarte ușor un înlocuitor, consideră profesorul Cristian Pîrvulescu. Într-un interviu pentru publicul HotNews, el vorbește și despre „marea problemă” a Partidului Democrat, care poate fi tranșată la urne.

  • În alegerile de astăzi de la jumătatea mandatului prezidențial, vor fi reînnoite toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de mandate din Senatul american. 
  • „Partidul Republican va rezista, cu siguranță, perioadei Trump. E mult mai interesant, pentru că Trump începe să devină istorie, chiar dacă va crea încă destule probleme, ce se va întâmpla cu succesorii”, consideră Cristian Pîrvulescu, profesor de științe politice, decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.
  • De ce consideră Pîrvulescu că „o înfrângere a lui Trump va avea consecințe asupra dinamicii politice din România”.
  • HotNews va relata neîntrerupt despre alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, inclusiv în noaptea de marți spre miercuri.