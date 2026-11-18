Democrata Mary Peltola a câștigat marți alegerile din Alaska pentru Senatul Statelor Unite, potrivit proiecțiilor realizate de instituțiile media americane, învingându-l pe republicanul Dan Sullivan, senatorul în funcție, și oferind partidului său cel de-al nouălea mandat de senator câștigat de la republicani în alegerile de la jumătatea mandatului președintelui Donald Trump, transmite miercuri Reuters.

Victoria îi asigură Partidului Democrat o majoritate confortabilă de 56-44 de locuri în camera superioară a Congresului. Ultima oară când democrații s-au bucurat de o majoritate atât de largă a fost în perioada 2009-2011, în perioada primului mandat al fostului președinte Barack Obama. Înainte de aceasta, ei au mai avut o majoritate de 57 de mandate în perioada 1993-1995, după alegerea lui Bill Clinton ca președinte.

Partidul Republican nu s-a bucurat de un număr atât de mare de mandate în istoria modernă a SUA, ultima oară când ei au exercitat un astfel de control asupra Senatului fiind în 1909-1911, înainte ca New Mexico, Arizona, Hawaii și Alaska să fie admise în uniune.

Cine este Mary Peltola, noua senatoare democrată de Alaska

În vârstă de 53 de ani, Peltola și-a câștigat existența în industria pescuitului comercial înainte de a intra în politică. Victoria ei înseamnă totodată că ea va fi prima democrată care obține un mandat de senator al SUA în statul său natal după aproape 20 de ani și prima persoană de origine indigenă din Alaska care reușește vreodată acest lucru.

Născută în Anchorage, Peltola a crescut în mai multe comunități de-a lungul râului Kuskokwim, în sud-vestul Alaskăi. Mama sa făcea parte din grupul indigen Yup’ik din Alaska, iar tatăl său era un american de origine germană care se mutase în Alaska din Nebraska.

Indigenii din Alaska reprezintă aproximativ 15%-18% din populația statului, cel mai mare procent dintre toate statele americane.

„În calitate de locuitoare a Alaskăi dintotdeauna, care și-a dedicat cariera servirii statului nostru, nu există o onoare mai mare decât să am sprijinul locuitorilor Alaskăi în lupta noastră împotriva lăcomiei corporațiilor, pentru reducerea costurilor și pentru a pune Alaska pe primul loc”, a declarat Peltola într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua „X”, după ce instituțiile media au anunțat victoria sa, potrivit proiecțiilor. „Vă mulțumesc, Alaska. Să trecem la treabă”, a încheiat ea.

Comunitățile izolate și răspândite pe suprafețe întinse ale Alaskăi pot face ca numărarea voturilor să dureze neobișnuit de mult.

O nouă înfrângere pentru republicanii lui Trump în „tsunamiul democrat”

Competiția electorală din Alaska a fost ultima cursă pentru Senat din cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial al cărei rezultat nu fusese încă stabilit. Rezultatul de acum reprezintă o nouă lovitură pentru republicanii lui Trump, în urma „tsunamiului democrat” de pe 3 noiembrie.

Majoritatea confortabilă de care se vor bucura democrații din Senat, alături de obținerea controlului asupra Camerei Reprezentanților, creează premisele pentru doi ani de posibil blocaj politic între Congres și președintele Trump.

Potrivit proiecțiilor, Peltola a obținut 50% din voturile de primă preferință, față de 46% în cazul lui Sullivan, suficient pentru a depăși pragul de 50% și a evita tururile suplimentare de redistribuire a voturilor prevăzute de sistemul de vot preferențial din Alaska.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Alaska în 2024 cu un avans de 13 puncte procentuale, însă nemulțumirea alegătorilor față de costul ridicat al vieții și tradiția puternică de independență politică a statului au făcut ca Alaska să redevină un stat în care democrații aveau șanse reale de victorie.

Chuck Schumer, liderul democraților din Senatul SUA, care a convins-o pe Mary Peltola să candideze împotriva lui Sullivan, a salutat victoria acesteia într-un mesaj publicat miercuri pe X, numind-o un „dar pentru Alaska, pentru Senat și pentru întreaga Americă”.

Democrații au câștigat și postul de guvernator al Alaskăi

Confirmarea victoriei lui Peltola vine la patru zile după ce candidatul democrat Jonathan Kreiss-Tomkins a fost confirmat drept câștigător al alegerilor pentru postul de guvernator al acestui stat din nord-estul SUA.

Kreiss-Tomkins îl va înlocui în funcție pe republicanul Mike Dunleavy, care este guvernator din 2018 și se află la ultimul mandat.

În vârstă de 37 de ani, Tomkins va fi cel mai tânăr guvernator din istoria statului Alaska, iar anul viitor va fi și cel mai tânăr guvernator în exercițiu din țară, potrivit NBC News.

Ultimul guvernator democrat din acest stat a fost Tony Knowles, care a ocupat poziția până în 2002, potrivit Alaska Public Media.