INTERVIU. „Viktor Orbán recurge la isteria legată de război ca fiind singura lui șansă”. De ce alegerile cruciale din Ungaria sunt diferite, iar liderul maghiar are o mare problemă

Economia maghiară este într-o stare proastă, iar premierul Viktor Orbán are mai puține atu-uri față de campaniile precedente, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, Zsolt Enyedi, profesor de științe politice la Universitatea Central Europeană din Viena, înaintea scrutinului din Ungaria din 12 aprilie.

Două discursuri electorale concurează în prezent în Ungaria. În vreme ce Viktor Orbán spune că fără el țara va fi atrasă în războiul din Ucraina, opoziția condusă de Péter Magyar acuză, printre altele, starea proastă a economiei, corupția și calitatea sistemelor de educație sau sănătate.

Rezultatul alegerilor legislative din 12 aprilie din Ungaria va fi decis în funcție de acest duel al agendelor, spune pentru publicul HotNews Zsolt Enyedi, profesor de științe politice la Universitatea Central Europeană din Viena.

Zsolt Enyedi. Foto: people.ceu.edu

Ultimele sondaje independente sugerează un avans al partidului de opoziție Tisza, condus de Magyar, în timp ce institutele de sondare apropiate de guvern spun că Fidesz, partidul lui Viktor Orbán, este în avantaj.

Enyedi crede că acuzațiile privind legăturile Guvernului Orbán cu Rusia nu vor conta atât de mult, așa cum nu vor fi extraordinar de relevante nici vizitele oficialilor administrației Trump la Budapesta.

În schimb, premierul are mult mai puține cărți de jucat din cauza lipsei creșterii economice, care se face resimțită de mai mulți ani în Ungaria. „Așadar, trebuie să recurgă la această isterie legată de război ca fiind practic singura lui șansă”, spune profesorul.

„Ceea ce vedeți, spre deosebire de campaniile anterioare, este că Fidesz face greșeli, că nu sunt siguri ce direcție să urmeze, că recurg la acest argument foarte, foarte simplist și extrem, conform căruia toți maghiarii vor muri din cauza schimbării guvernului, fiind aruncați într-un război”, spune el.

Enyedi observă că puțină lume își imaginează acum că Viktor Orbán ar ceda puterea și l-ar felicita pe câștigător. Profesorul crede însă că premierul va accepta să facă pasul înapoi, dacă victoria opoziției va fi clară.

Ce va urma? Magyar va trebui să traducă o eventuală victorie într-un control asupra instituțiilor, care acum sunt preluate în totalitate de Fidesz. Liderul opoziției va reuși cel mai probabil să facă acest lucru, crede profesorul.

Péter Magyar. Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

În privința relațiilor cu UE, Enyedi crede că va exista o schimbare: „Vor fi unele chestiuni în care se va opune Bruxelles-ului, dar Magyar nu va lua UE ostatică”.

„Acuzația că Viktor Orbán ar fi pro-rus nu îi îngrijorează pe alegătorii săi”

– HotNews: În ce măsură considerați că va fi afectată credibilitatea internă a lui Viktor Orbán de recentul scandal izbucnit după acuzațiile potrivit cărora oficialii maghiari ar fi împărtășit Moscovei detalii confidențiale din discuțiile UE?

– Zsolt Enyedi: Nu cred că aceste acuzații îl vor afecta în mod deosebit. El s-a prezentat întotdeauna ca fiind rebelul din cadrul alianței occidentale, rebelul din cadrul Uniunii Europene, cel care se opune curentului dominant.

Așadar, această acuzație că ar fi pro-rus nu îi îngrijorează pe alegătorii săi.

În același timp, faptul că un jurnalist maghiar se pare că a cooperat cu unele servicii secrete străine sau cu agenți secreți, ajutându-i pe acești agenți să obțină o perspectivă mai bună asupra comportamentului ministrului maghiar al afacerilor externe, este folosit de Orbán pentru a arăta că există trădători în țara noastră, că unele persoane apropiate opoziției ajută activ puterile străine.

Așadar, el încearcă de fapt să profite de acest scandal.

– Am văzut, de asemenea, că premierul a fost puternic susținut de administrația Trump, precum și de Netanyahu. Credeți că acest lucru contează pentru alegătorii săi?

– Din nou, nu cred că toate aceste vizite de mare anvergură care au loc acum la Budapesta, efectuate de politicieni de extremă dreapta din întreaga lume, vor face o mare diferență.

Există un singur aspect important. El (ViktorOrbán – n.r.) poate demonstra astfel că este luat în serios de autoritățile străine, că nu este izolat, că este foarte respectat în lume, și cred că acest lucru sporește încrederea susținătorilor săi.

Dar, din nou, jumătate din societate nu este deloc interesată dacă Netanyahu sau JD Vance sau oricine altcineva vine și-l laudă pe Orbán.

„Două agende care concurează între ele”

– Ce factori credeți că vor lua în considerare alegătorii când se vor prezenta la urne?

– Există două agende care concurează între ele. Agenda lui Orbán spune că războiul este iminent.

Că Ungaria poate fi atrasă într-un război în numele Ucrainei, împotriva Rusiei, dacă nu avem o conducere adecvată și, prin urmare, el spune, practic, că Ungaria se află sub o amenințare existențială.

„Să nu-l lăsăm pe Zelenski să râdă la final” – banner electoral în Budapesta, 19 martie 2026. Foto: Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Că ucrainenii complotează împotriva conducerii maghiare împreună cu Bruxelles-ul, împreună cu conducerea UE, și trebuie să apărăm ceea ce am realizat până acum, inclusiv prețurile noastre relativ scăzute la utilități și petrolul și gazul ieftin care vin din Rusia. Așadar, aceasta este agenda sa.

Iar agenda opoziției este că statul maghiar nu funcționează bine, că nivelul corupției este foarte ridicat, că calitatea educației, a sistemului public de sănătate, a drumurilor, a transportului, a trenurilor este extrem de scăzută, iar asta se datorează în mare parte corupției.

Oamenii cred, într-o oarecare măsură, ambele povești. Așadar, omul de rând ar putea crede că există un pericol venit din Ucraina, dar și că există corupție și că serviciile publice sunt de calitate scăzută.

Întrebarea este: care dintre aceste agende pare mai importantă în contextul alegerilor? Și asta va decide rezultatul.

„Chiar înainte de alegeri, Orbán a început să ofere multe ajutoare sociale”

– Obiectiv vorbind, ați spune că situația economică s-a deteriorat sau a stagnat în ultima vreme, inclusiv în comparație cu vecinii Ungariei, inclusiv România, dar mai ales Cehia și Polonia?

– Cu siguranță. Deci, între 2012 și 2000, cred că înainte de criza COVID, a existat o creștere, o creștere decentă.

Dar în ultima vreme, de la COVID, nu mai există nicio creștere. A existat o inflație uriașă. În ultima vreme, deficitul și datoria publică au început să crească.

Nu există investiții. Practic, nimeni nu mai investește în economia maghiară, cu excepția câtorva companii asiatice care încearcă să construiască niște fabrici de baterii, care s-au dovedit a fi foarte poluante.

Așadar, economia se află într-o într-o stare foarte proastă acum. Orbán susține că acest lucru se datorează războiului. Dar este greu de crezut. Deși există, evident, cei care sunt expuși la presa Fidesz, care este, evident, presa publică și jumătate din presa privată. Ei nu aud nimic altceva decât că, din cauza războiului, din cauza incompetenței de la Bruxelles, nu există creștere economică.

Și astfel, pentru ei, aceasta este o explicație pentru situația actuală. Dar pentru restul societății, aceasta nu este o explicație suficient de bună.

Acum, chiar înainte de alegeri, Orbán a început să ofere multe ajutoare sociale, astfel încât multe salarii sunt majorate, pensiile sunt majorate, se acordă scutiri de impozite, inclusiv împrumuturile foarte preferențiale, care îți permit să cumperi un apartament dacă ești tânăr, mai ales dacă ești căsătorit, dacă promiți să ai copii, cu foarte puțini bani.

Așadar, ei cred că acest lucru ar putea schimba percepția publică asupra economiei. Dar se pare că nu funcționează. Poate că măsurile au venit prea târziu, oamenii au observat deja că, de patru sau cinci ani, nu există deloc creștere economică și nici perspective bune. Dar se pare că nu funcționează.

„Este extrem de dificil să ne imaginăm că el ar ceda puterea și l-ar felicita pe câștigător”

– Dacă rezultatul alegerilor este strâns sau contestat, există vreun scenariu credibil în care Orbán sau Fidesz ar refuza să recunoască înfrângerea?

– Există multe speculații în acest sens. Este extrem de dificil să ne imaginăm că el ar ceda puterea și l-ar felicita pe câștigător. Așadar, pur și simplu nu avem o imagine clară a situației. Nimeni nu-și poate imagina cum va fi.

Și, în acest sens, există multă îngrijorare și multe speculații că ar putea veni cu vreun plan pe care nu-l putem prevedea în acest moment pentru a-și păstra puterea.

Dar eu fac parte dintre cei care cred că nu va risca să recurgă la violență. Nu va risca să fraudeze efectiv votul. Și dacă există un câștigător clar în aceste alegeri și opoziția câștigă cu cel puțin patru sau cinci procente, atunci s-a terminat.

Jocul s-a terminat pentru el, cel puțin pentru o vreme. Nu va avea de ales decât să predea puterea noului guvern. Și apoi, evident, va încerca să revină cât mai curând posibil.

Dar asta va fi o schimbare uriașă în politica maghiară.

Toate pozițiile importante din stat „sunt în mâinile Fidesz”

– La ce ar trebui să ne așteptăm de la un guvern al partidului Tisza? Mulți observatori susțin că sistemul Fidesz este atât de adânc înrădăcinat încât orice victorie a opoziției ar fi foarte greu de transformat imediat în control efectiv. Care este evaluarea dumneavoastră?

– Ei bine, este o situație complexă, în sensul că este adevărat că toate pozițiile importante, de la președinte la procuror, la Curtea Constituțională și la așa-numitul consiliu bugetar, totul este în mâinile Fidesz.

De asemenea, conducerile universităților, totul, absolut totul. Și multe dintre aceste funcții sunt pe o perioadă de opt, zece, 12 ani, așa că nu se pot schimba ușor.

Dar cred că, dacă Peter Magyar câștigă cu o marjă clară, atunci toți acești funcționari vor fi supuși unei presiuni extreme.

Iar Peter Magyar pare a fi un politician destul de abil, așa eu cred că va reuși să le ocolească cumva opoziția. Nu știu exact cum. Poate se va face prin mijloace legale, poate se va face prin demonstrații în stradă.

Dar cred că va avea un mandat din partea poporului pentru a se opune tuturor acestor autorități.

„Peter Magyar a fost format în cadrul Fidesz și încă poartă cu el unele trăsături ideologice și discursive ale Fidesz”

– Ar trebui să ne așteptăm la schimbări majore în relațiile cu Bruxelles sau Ucraina dacă Peter Magyar va fi următorul prim-ministru?

– Ei bine, acest lucru nu este evident. Peter Magyar a fost format în cadrul Fidesz și încă poartă cu el unele trăsături ideologice și discursive ale Fidesz. Așadar, nu este un liberal democrat în adevăratul sens al cuvântului.

Nu are acel tip de socializare care ar implica faptul că ar trebui, în mod evident, să susțină Ucraina sau să încerce să fie un bun cetățean al Uniunii Europene.

De asemenea, va fi îngrijorat că Fidesz se va întoarce curând dacă schimbă cursul guvernului prea radical în favoarea acestor alți actori străini.

Așadar, cred că va încerca să găsească un fel de echilibru. Vor fi unele chestiuni în care se va opune Bruxelles-ului, dar va fi o schimbare. Nu va fi cineva care va lua UE ostatică cu drepturile de veto. Va încerca să încheie acorduri și să coopereze.

Așadar, schimbarea va fi mare, dar asta nu înseamnă că va fi cel mai de încredere politician pro-european de pe continent.

„Fidesz face greșeli, nu sunt siguri ce direcție să urmeze”

– Ce v-a atras atenția la această campanie electorală? A fost ceva diferit față de celelalte? A fost premierul Orbán mai agresiv? Am văzut afișele electorale din Budapesta și din Ungaria și toate se refereau la UE, la Ucraina. A dominat Fidesz această campanie, ca de obicei?

– În ceea ce privește resursele, Fidesz are de cel puțin zece ori mai multe resurse decât opoziția. Și asta se vede în afișe, în reclame, în toate.

Dar impulsul este de partea opoziției.

Deci, ceea ce vedeți, spre deosebire de campaniile anterioare, este că Fidesz face greșeli, că nu sunt siguri ce direcție să urmeze, că recurg la acest argument foarte, foarte simplist și extrem, conform căruia toți maghiarii vor muri din cauza schimbării guvernului, fiind aruncați într-un război.

Deci, acesta este într-adevăr un argument atât de extrem încât trebuie să fii fie complet izolat de alte informații, fie un fanatic al Fidesz pentru a crede ceea ce spune Orbán, că fie el formează un guvern, fie Zelenski. Deci, în această privință, este mai extrem.

Dar Orbán a fost agresiv și înainte, de câteva ori, și uneori a funcționat. Așadar, nu aș spune, nu cred că a înnebunit sau ceva de genul ăsta. Rămâne un politician foarte viclean, foarte inteligent, care face tot ce poate.

Problema este că, din cauza lipsei creșterii economice, are foarte puține, mult mai puține cărți de jucat. Așadar, trebuie să recurgă la această isterie legată de război ca fiind practic singura lui șansă. Și asta face ca întreaga campanie să fie foarte ciudată.

„Soros a fost retrogradat în topul inamicilor”

– George Soros mai este încă prezent ca dușman? Pentru că nu l-am remarcat prea mult?

Acum a fost retrogradat pe locul, nu știu, șase, șapte, opt în topul inamicilor, pentru că atenția se concentrează în mare măsură asupra lui Zelenski și a Ursulei von der Leyen și așa mai departe.

Din când în când, mai ales intelectualii care susțin Fidesz în mass-media menționează că, desigur, există un fel de conspirație liberală, iar Soros face parte din ea. Și că democrații, democrații americani, ajută opoziția.

Nu au uitat complet de acea retorică, dar nu mai este în centrul atenției.