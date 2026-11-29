Alegerile parlamentare anticipate din Spania au înregistrat o participare istorică. Prezența finală încă nu a fost anunțată, dar au fost stabiliterecorduri la ambele ore intermediare de referință din prezentarea datelor oficiale.

Urnele s-au deschis la ora locală 9:00, iar până la 14:00 votaseră 45,7% dintre cei aproape 39 de milioane de spanioli cu drept de vot, un record în istoria democratică a țării, potrivit El Pais.

Recordul anterior fusese stabilit în iunie 1993, când până la aceeași oră votaseră 41,8% dintre alegători.

Până la ora 18:00, prezența a crescut la 68,13%, de asemenea un record istoric. Participarea a fost cu 15 puncte procentuale mai mare decât la alegerile din 2023 și cu 4,5 mai mare decât maximul de până acum, înregistrat în martie 1996.

În date efective, până la acea oră au votat peste 24,2 de milioane de spanioli.

Cinci comunități autonome au trecut de pragul de 70% până la ora 18:

Madrid

Valencia

Cantabria

La Rioja

Castilla La Mancha

Cea mai mică prezență a fost înregistrată în exclava spaniolă de pe coasta marocană a Mării Mediterane, Melilla, de 56,3%. În cealaltă enclavă spaniolă din nordul Africii, Ceuta, au votat 60,8% dintre alegători. În ierarhie, între Melilla și Ceuta, se află Insulele Canare, cu o participare la vot de 57,6%.

Un sondaj prezentat de televiziunea publică spaniolă la închiderea secțiilor de votare plasează Partidul Popular pe prima poziție. Esențială este însă numărarea voturilor, pe care HotNews o va transmite în această noapte.

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