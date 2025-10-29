Alegerile pentru Primăria Capitalei: Piedone a anunțat oficial că nu candidează și a spus pe cine susține

Cristian Popescu Piedone a anunțat miercuri, într-o conferință de presă, că îl va susține în alegerile locale din 7 decembrie pe Daniel Băluță pentru a fi următorul primar general al Capitalei.

În ultimele două sondaje, date publicității de CURS și Avangarde, Piedone era cotat cu 8-9%, în timp ce Daniel Băluță se află pe primul loc în intențiile de vot cu 25%.

„Nu mai încurc nicio apă, m-am ținut de cuvânt, nu candidez la Primăria Capitalei. Este un lucru cert.”, a declarat Cristian Popescu Piedone, citat de G4Media.

La conferința de presă de la sediul Partidul Național Reformarea României, înființat în vară de Piedone, a fost prezent și Daniel Băluță.

„Prin protocolul discutat cu dl primar general Băluță ca organizația PNRR Bucureștisă susțină necondiționat candidatura dl Băluță se pune în practică de astăzi”, a afirmat Piedine. „Avându-l azi în sală vă dați seama că vom merge umăr la umăr ca (…) Daniel Băluță să ajungă primar general”, a mai spus Piedone.

Daniel Băluță a fost viceprimar al Sectorului 4 între 2012 și 2015, în mandatul lui Piedone. După ce Piedone a demisionat ca urmare a tragediei de la Colectiv, Băluță a devenit primar interimar, iar apoi a câștigat trei mandate consecutive în 2016, 2020 și anul trecut.

PSD l-a votat în unanimitate marți pe Daniel Băluță drept candidat la funcția de primar general al Bucureștiului.

Daniel Băluță, primul în sondajele de opinie

Un sondaj realizat de Avangarde publicat duminică indică o cursă strânsă. Pe primele locuri în preferințele bucureștenilor sunt la acest moment primarul PSD al sectorului 4, Daniel Băluță (25%) și primarul PNL al sectorului 6, Ciprian Ciucu (23%). Piedone era cotat cu 8%.

Un sondaj CURS de duminica trecută îl punea pe primul loc în intențiile de vot tot pe Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, cu același procent de 25%. Pe locul al doilea erau plasați, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), fiecare cu 18%. Piedone avea în acest sondaj 9%.