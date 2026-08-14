Aleksandr Dughin îndeamnă la abandonarea marilor orașe ale Rusiei: „Nu vor mai exista nici Moscova, nici Sankt Petersburg, nici Ekaterinburg”

Ideologul rus Aleksandr Dughin, considerat ca unul dintre gânditorii cu influență asupra președintelui Vladimir Putin, susține că declinul demografic al Rusiei și pericolul nuclear fac necesară depopularea marilor orașe ale țării, relatează News.ru.

„Nu vom putea înlocui populația Rusiei nici cu migranți, nici cu roboți. Trebuie să inversăm tendința de dispariție a populației Rusiei și să o înlocuim cu o tendință de creștere nouă, de nou avânt, de sporire constantă. Măsuri urgente sunt absolut necesare”, a declarat Dughin, în vârstă de 64 de ani, într-un amplu interviu acordat pentru News.ru.

El a argumentat că Rusia are nevoie de „măsuri drastice” în ceea ce privește demografia.

„Prima măsură este relocarea imediată și masivă a orașelor. Relocarea, în special a orașelor mari și a megaorașelor. Sociologia și demografia arată clar că persoanele care dețin propriile case și terenuri, chiar dacă acestea sunt mici sau, chiar mai bine, mari, au incomparabil mai mulți copii decât cei din orașe. Aceasta este pur și simplu o lege de neclintit. Prin urmare, dacă vom continua construcțiile de clădiri înalte și consolidarea populației în megalopolisuri, nu vom rezolva această problemă”, a argumentat el.

Ideologul rus susține că roboții vor putea „trăi” în marile orașe ale țării

Dughin a spus că, dacă un program de relocare a marilor orașe va fi într-adevăr implementat, atunci nu vor mai exista „nici Moscova, nici Sankt Petersburg, nici Ekaterinburg”. „Oamenii se vor muta la țară pentru a trăi liniștiți”, a subliniat el. Dughin a vehiculat și câteva soluții pentru ca orașele să nu fie lăsate cu totul în paragină.

„De exemplu, clădirile înalte pot fi transformate în ferme pentru minarea de bitcoin. Calculatoarele și roboții ar trebui să locuiască acolo, dar oamenii ar trebui să trăiască pe pământ”, a spus acesta.

Ideologul rus a subliniat apoi că o astfel de măsură fără precedent ar rezolva nu doar declinul demografic al Rusiei, ci o „gamă largă de probleme”. Printre acestea a numit pericolul unui război nuclear.

Dughin spune că Rusia are destul pământ pentru a reloca populația

„Întrucât războiul cu Occidentul nu este doar probabil, ci aproape inevitabil, iar transformarea sa într-un război nuclear este extrem de probabilă, astfel de megalopolisuri, în care este concentrată toată viața, toată industria și întreaga economie, devin o țintă atractivă pentru atacuri precise”, a argumentat Aleksandr Dughin în interviu.

„Și dacă întreaga populație este distribuită, nu vor bombarda fiecare sat cu arme nucleare, cu siguranță nu. Așa că desființați această mafie a construcțiilor! Și trebuie să luăm o decizie cu privire la relocarea orașelor. Este o chestiune de voință politică, nimic mai mult”, a pledat acesta.

„Dacă am trăi într-o țară mică, am spune: ‘Nu avem suficient pământ’. Dar trăim într-o țară atât de vastă încât relocarea acestor megalopolisuri este o problemă tehnică”, a argumentat ideologul rus.

Mai devreme în cursul acestui an el a acuzat Rusia de lașitate, argumentând că factorii de decizie de la Moscova nu au curajul să acționeze „după aceleași reguli” ca SUA și Israel.

„De acum înainte se aplică doar dreptul celui puternic, dreptul celui care acționează mai rapid. Cine lovește primul sau acționează mai repede are dreptate. Tot restul devine doar o justificare suplimentară”, a afirmat el la câteva zile după ce Israelul și SUA au atacat Iranul pe 28 februarie.