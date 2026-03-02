Ideologul lui Putin, după atacul SUA și Israelului contra Iranului

Alexandr Dughin, considerat ideologul regimului președintelui rus Vladimir Putin, spune că atacul comun al forțelor americane și israeliene asupra Iranului semnalează prăbușirea dreptului internațional și deschiderea unei noi ere în care politica globală va fi guvernată de forța brută.

Dacă Iranul va cădea, atunci acest lucru ar putea încuraja acțiuni similare împotriva altor state, în special împotriva Rusiei, a scris Dughin, într-un articol publicat pe Arktos Journal.

„Ce s-a întâmplat în prima zi a războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului schimbă fundamental echilibrul de putere la nivel mondial și regulile politicii internaționale. În principiu, după răpirea lui Maduro și instaurarea unui control extern direct asupra Venezuelei, iar acum, după loviturile asupra Iranului, cu distrugerea țintită a conducerii militar-politice și religioase a țării, o putere suverană care se afla de bunăvoie în negocieri cu Statele Unite, nu se mai poate vorbi despre reguli, legi sau orice norme ale relațiilor internaționale în lume”, afirmă ideologul regimului de la Kremlin.

„De acum înainte se aplică doar dreptul celui puternic, dreptul celui care acționează mai rapid. Cine lovește primul sau acționează mai repede are dreptate. Tot restul devine doar o justificare suplimentară”, mai scrie Dughin.

„Toți ceilalți vor începe să acționeze exact în același mod”

„Cred că acum aproape totul depinde de cât timp și cât de hotărât poate rezista Iranul. Dacă va continua să poarte acest război chiar și după distrugerea conducerii sale politice, dacă nu se predă, nu ridică steagul alb și nu capitulează, atunci acest lucru s-ar putea termina prost pentru Occidentul însuși. La urma urmei, toți ceilalți vor începe să acționeze exact în același mod, fără să acorde atenție la nimic și supraestimându-și propriul potențial, indiferent de statutul lor juridic.

Acest lucru va da mână liberă multor puteri regionale, care vor face ce vor. Acest lucru ar putea duce foarte rapid la utilizarea armelor nucleare – poate în conflictul Pakistan-Afganistan, poate în altele. Cu siguranță nu mai există reguli”, a adăugat Dughin.

În schimb, dacă la Teheran s-ar instala o nouă conducere care ar declara capitularea, atunci războiul ar putea fi unul scurt, conform acestuia.

Rusia, „următoarea țintă”. China, „următoarea după noi”

Ideologul rus afirmă că, în cazul în care strategia occidentală va avea succes în Iran, următorul poate fi „eliminarea principalelor figuri din conducerea politică și militară a Rusiei”.

„Dacă lucrurile vor evolua astfel, ar trebui să ne așteptăm la un scenariu similar. Nu există nicio îndoială că Trump și Occidentul, văzând că această strategie funcționează, se vor orienta apoi spre eliminarea principalelor figuri din conducerea politică și militar-politică a Rusiei, ca următor pas.

Astăzi este deja clar că acționăm ezitant. După același model, am putea fi loviți chiar în timpul următoarelor negocieri cu Kushner și Witkoff, poate chiar cu o armă nucleară. Nu am intervenit pentru Venezuela sau Iran, iar China rămâne neutră. Dar, într-un asemenea caz, China va fi următoarea după noi. Și atunci „regatul Epstein” va domni asupra întregului spațiu al umanității”, a mai scris Alexandr Dughin.

El susține că Moscova ar trebui să reacționeze „după aceleași reguli” pe care le aplică Occidentul și vertizează că, în lipsa unei reacții ferme, „rachete vor zbura spre Moscova chiar în mijlocul negocierilor”, într-un scenariu pe care îl compară cu cel iranian.

„Dacă am avea suficientă voință și hotărâre (deși am serioase îndoieli în această privință), ar trebui să începem să acționăm după aceleași reguli după care, în afară de noi, toți ceilalți deja acționează. Adică am putea elimina conducerea militară și politică a Ucrainei și, fără să ținem cont de costuri, am putea duce la îndeplinire obiectivele Operațiunii Militare Speciale. Dar mă tem că nu vom îndrăzni să facem asta și vom continua cu același cântec vechi. Și apoi, repet, rachete vor zbura spre Moscova chiar în mijlocul negocierilor cu Kushner și Witkoff, urmând literalmente scenariul iranian. Civilizația lui Baal este simplă: repetă aceleași scenarii iar și iar, și funcționează de fiecare dată, pentru că toată lumea crede că acest lucru se aplică doar lui Gaddafi, Hussein, Milošević, Mubarak, Nasrallah, Assad sau Khamenei, dar nu și lor înșiși. Astfel, pas cu pas, civilizația lui Baal își atinge obiectivele.

Prin urmare, fie ne mobilizăm urgent, fie situația va deveni extrem de dificilă. Și dacă încă mai avem iluzii, atunci există un fel de falsitate profundă răspândită în propria noastră tabără. Acest lucru este vizibil mai ales pe fundalul a ceea ce s-a întâmplat în Iran, care este o catastrofă de proporții globale. Oameni minunați, lideri spirituali remarcabili, au fost uciși. Pentru comparație, ar fi ca și cum Patriarhul Moscovei, Președintele, Șeful Statului Major General și toți miniștrii cheie ar fi fost uciși în același timp, împreună cu peste o sută de eleve, suflete nevinovate, ucise de rachete. După un astfel de eveniment, este posibil să rămânem indiferenți și să ne prefacem că nu ne privește în mod special, că nu este treaba noastră?”, a conchis Dughin.

Putin: „S-au încălcat toate normele moralității umane și dreptului internațional”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale a fost o crimă „cinică” care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional, potrivit Reuters.

„Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere în legătură cu asasinarea liderului suprem al Republicii Islamice Iran, Seyed Ali Khamenei, și a membrilor familiei sale, comise cu cinism, încălcând toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”, a spus Putin într-o notă adresată duminică omologului său iranian Masoud Pezeshkian și publicată de Kremlin.

„În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală enormă la dezvoltarea relațiilor de prietenie ruso-iraniene și la aducerea acestora la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”, a afirmat Putin.

Putin a menținut sprijinul pentru Iran la un nivel discret

Dronele folosite pe scară largă de Rusia în războiul contra Ucrainei sunt de concepție iraniană. Inițial, Rusia le-a luat direct din Iran, apoi a început să le producă. De când a început războiul din Orientul Mijlociu, Rusia a continuat să evite orice sprijin concret pentru Iran, oferind în schimb doar condamnări standard, după moartea liderului suprem Ali Khamenei și a altor lideri politici și militari de la Teheran, a observat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank de la Washington.

Kremlinul rămâne probabil constrâns de propriile eforturi de război în Ucraina și de dorința de a obține concesii din partea Statelor Unite fără a sacrifica obiectivele sale în Ucraina, spun analiștii Institutului pentru Studiul Războiului și cei citați de Kyiv Independent.

Kremlinul a declarat luni că Rusia este în contact permanent cu conducerea iraniană în legătură cu ceea ce a numit „agresiunea directă” împotriva Teheranului și că este profund dezamăgită de modul în care s-au desfășurat evenimentele.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia analizează situația și trage propriile concluzii

„Kremlinul va rămâne probabil constrâns de propriile eforturi de război în Ucraina și de dorința de a obține concesii din partea Statelor Unite fără a sacrifica obiectivele sale în Ucraina”, au spus însă analiștii ISW.

Asta nu înseamnă că Rusia nu a ajutat Iranul până acum.

Două dintre cele mai sancționate state din lume, Rusia și Iranul au colaborat pentru a eluda restricțiile occidentale prin operarea unei „flote fantomă”, care le-a permis să mențină veniturile vitale din petrol, în ciuda izolării economice.

Moscova a încercat, de asemenea, să protejeze Teheranul de presiuni internaționale suplimentare.

Rusia și China au încercat, fără succes, să amâne sancțiunile „snapback” ale ONU din toamna trecută, un mecanism care făcea parte din acordul nuclear cu Iranul, acum încheiat.