O serie de farse și atacuri cibernetice au vizat recent școli, supermarketuri, bănci de sânge și sisteme de trafic aerian din întreaga Europă.

Poliția din Germania și Danemarca anchetează un nou val de amenințări cu bombă trimise luni dimineață prin e-mail către unități de învățământ din cele două țări, potrivit Reuters și Independent.co.uk.

În Germania, aproximativ 450 de școli din întreaga țară au primit astfel de mesaje, a anunțat poliția din Freiburg, un oraș din sud-vestul țării.

„În prezent, nu există dovezi care să sugereze că școlile contactate până acum se confruntă cu vreo amenințare specifică”, au precizat autoritățile germane.

Recomandări similare au venit și din partea poliției din Berlin, în timp ce poliția din landul Turingia a declarat că a îndemnat școlile să își continue activitatea în mod normal, deoarece intenția aparentă a autorilor a fost doar de a speria, fără a trece la fapte.

Fără evacuări în Danemarca

În Danemarca, poliția a confirmat că investighează amenințări cu bombă transmise prin e-mail către mai multe școli din țară și că se află în contact cu autoritățile locale, dar a precizat că nu există motive de îngrijorare.

„În acest moment, poliția nu consideră că amenințările sunt credibile, dar, în mod firesc, acestea creează un sentiment de nesiguranță la nivel local în școli”, au declarat reprezentanții poliției daneze. Forțele de ordine au subliniat că nu se impune evacuarea elevilor sau luarea unor măsuri speciale de siguranță.

Alerte similare în Italia, Spania și Marea Britanie

Incidentele de luni vin după un val mai amplu de alerte false înregistrate în Europa.

Săptămâna trecută, peste zece școli din Spania au fost evacuate după ce au primit amenințări cu bombă prin e-mail, fără ca echipele specializate să găsească vreun dispozitiv suspect.

La începutul lunii noiembrie 2026, sute de școli din Scoția și Irlanda de Nord au fost, la rândul lor, ținta unor mesaje false trimise din afara Regatului Unit, ceea ce a dus la evacuarea a zeci de unități.

În aceeași perioadă, mii de școli din Italia, aproximativ 6.300 într-o singură zi, au primit amenințări false cu bombă prin e-mail, declanșând evacuări ample.

Mesajele au fost asociate autorului care amenințase anterior redacții din Irlanda și Bulgaria, iar în urma acestui val Guvernul Meloni a anunțat noi măsuri de răspuns.

Amenințări cu bombă și în România

Un episod similar a avut loc și în România, în perioada 21–23 septembrie 2025, când sute de școli, spitale și alte instituții din București și din 24 de județe au primit e-mailuri de amenințare cu masacru și bombă.

Poliția Română și SRI au transmis încă din primele verificări că nu existau indicii că amenințările ar fi reale.

Ulterior, DIICOT a deschis un dosar penal, iar autoritățile au reținut în acest caz un adolescent de 17 ani, elev în București, acuzat că a trimis mesajele alături de o minoră de 14 ani.