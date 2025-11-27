Ciclonul Adel în România: ANM anunță ploi puternice, lapoviță și ninsoare până duminică seară / Cod galben în 7 județe

Meteorologii au emis o atenționare cod galben de ploi puternice în zonele montane din șapte județe, până vineri dimineață. În același timp, este în vigoare o informare meteo de vreme rea în toată țara până duminică, când sunt așteptate temperaturi scăzute, ploi, ninsori și vânt puternic.

Ultimele zile de toamnă aduc ploi abundente, dar și lapoviță și ninsoare în toată țara, în contextul în care ciclonul pe care serviciul meteo din Grecia l-a denumit Adel ajunge în România. Ciclonul mediteranean s-a format în 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane și va avea un impact major asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei, conform meteorologilor.

Vreme severă în toată țara

Informarea meteo emisă joi de ANM, de ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii, este în vigoare până pe 30 noiembrie, la ora 20.00.

Temporar va ploua în aproape toată țara, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea se va răci joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi și în sud-est.

Cod galben până vineri dimineață

De asemenea, ANM a emis un cod galben de ploi puternice valabil între 27 noiembrie, ora 10 – 28 noiembrie, ora 10. Vizate sunt zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău și Brașov, unde va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.