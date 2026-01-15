Alertă meteo. Revine gerul în toată țara, temperaturi de până la -16 grade. Unde va ninge

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de până la minus 16 grade şi precipitaţii mixte şi polei în toată țara, până pe 20 ianuarie.

Meteorologii anunță că noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 şi -8 grade în nordul şi estul Moldovei.

Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice şi estice, iar în nordul şi estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova şi în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei şi Maramureşului. Până marţi (20 ianuarie) vor fi nopţi şi dimineţi geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 şi -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista şi pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 şi -10 grade”, a transmis, joi, ANM.

De asemenea, în noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) şi vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitaţii, predominant sub formă de ploaie în Banat şi Crişana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova şi izolat în Maramureş şi Dobrogea şi predominant ninsori în Oltenia şi Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei.

„Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului şi în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h”, anunţă meteorologii.

Cod galben de ger

Pentru joi şi vineri a fost emis cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi local ger.

„În nordul şi estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute şi local ger, îndeosebi în cursul nopţii când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 şi -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menţine şi pe parcursul zilei de vineri”, anunţă ANM.