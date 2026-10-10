Sorin Grindeanu, o nouă replică pentru Bolojan: „Nu vă prefaceți că nu vedeți”

Liderul PSD Sorin Grindeanu continuă sâmbătă schimbul de replici pe Facebook cu premierul interimar Ilie Bolojan, căruia îi spune că „nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD”.

„Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie. Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD. Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm”, a scris Grindeanu sâmbătă dimineaţă, pe Facebook.

Liderul PSD i-a mai transmis lui Bolojan că „nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut”.

„Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte. Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor. Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru Români”, a conchis Grindeanu.

Grindeanu-Bolojan, schimb de replici pe Facebook

Acesta este al doilea mesaj al președintelui PSD către Ilie Bolojan, în ultima zi.

Vineri la prânz, Grindeanu a scris pe Facebook că „PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării”.

„Au trecut cinci luni de blocaj și suntem din nou în fața aceleiași alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia și interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris Grindeanu, pe Facebook.

În replică, Ilie Bolojan a spus vineri seară, tot pe Facebook, că România are nevoie de un guvern funcţional, dar refuzul PNL „nu ține de orgolii sau calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a scris Bolojan.