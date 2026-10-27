Alexandru Muraru, despre reforma administrativă propusă de Grindeanu: „Este un fake ordinar”. Ce reproșează PSD

Vicepreşedintele PNL, deputatul Alexandru Muraru, crede că reforma administrativă propusă de Sorin Grindeanu este „un fake ordinar”, el motivând că PSD vrea doar să pară că face reforme, în timp ce „împarte statul pe bucăţi”, transmite News.ro. Liberalul a scris marţi pe Facebook că Grindeanu anunţă o reformă în administraţie fără criterii clare şi cu aplicare abia din 2028.

„Reforma administrativă a lui Sorin Grindeanu este un fake ordinar. PSD nu vrea să reformeze nimic. Vrea doar să pară că vrea, în timp ce îşi împarte statul pe bucăţi, de la ministere până la ultima primărie. Grindeanu a anunţat o reformă fără criterii, fără listă de localităţi, fără sprijinul partenerilor şi cu aplicare abia din 2028. Adică după ce PSD îşi termină treaba de ocupare a administraţiei”, a afirmat Muraru.

Liberalul a declarat că asta nu e o reformă, ci „o manevră de imagine”, făcută de un partid care a ieşit de la guvernare trântind uşa.

„Acum încearcă să revină pe uşa din spate cu un proiect de vitrină”, a precizat Alexandru Muraru.

El susţine că Ilie Bolojan a propus „o reformă reală care începea de sus, cu ministere, agenţii şi prefecturi, acolo unde se ascund sinecurile adevărate”.

„Exact de aceea PSD nu a susţinut-o. Pentru PSD, reforma e bună doar când loveşte în comunele mici şi niciodată când atinge propriul aparat de la centru. O reformă se face la toate nivelurile sau nu se face deloc. PSD a avut şansa să o facă la nivel central şi a sabotat-o. Acum vine cu comasarea satelor ca să acopere tot ce a blocat. Nu ţine. PSD nu reformează statul. PSD îl ocupă”, a adăugat Alexandru Muraru.

UDMR și AUR au respins de asemenea reforma administrativă cerută de Grindeanu. O altă voce din PNL, liderul senatorilor, Daniel Fenechiu, a spus că PNL așteaptă să vadă cum își dorește PSD să arate reforma administrației, că propunerea trebuie discutată cu societatea și că liberalii au cerut deja înființarea unei comisii parlamentare cu privire la acest subiect.

Propunerea lui Grindeanu pentru Luca Niculescu

Liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat luni că îi va propune premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea guvernamentală.

Grindeanu i-a dat ca termen lui Luca Niculescu luna martie a 2027.

„În ședința de astăzi a Biroului Permanent Național am discutat prioritățile, atât în ceea ce privește reforma statului, cât și în ceea ce privește relansarea economică. Spre deosebire de alții, și anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face și cred că lumea nu mai are timp și nervi pentru dezbateri din acestea interminabile. De aceea, noi vom propune și îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 – angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea; 2 – angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu”, a anunțat Grindeanu la sediul central al PSD.

În programul de guvernare, Guvernul Luca Niculescu se angajează să adopte cadrul legislativ pentru reforma administrativă.