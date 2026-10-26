UDMR respinge reforma administrativă cerută de Grindeanu prin asumarea răspunderii. Lider al formațiunii: „Absolut neadecvat”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, apreciază că este „absolut neadecvat” ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern, așa cum a propus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Botond a reacționat astfel la declarația făcută luni de liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, care a anunțat că îi va propune premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea guvernamentală.

„Eu nu știu dacă se poate face și nu știu dacă trecem așa peste voința cetățenilor. (…) Mi se pare o măsură antidemocratică, din punctul meu de vedere. M-a surprins puțin această declarație a domnului Grindeanu, că vrea ca Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru acest proiect. Putem fi de acord cu o anumită reformă, dar avem și o problemă specială a comunității maghiare”, a declarat Csoma Botond, luni, la Parlament, potrivit Agerpres.

Liderul deputaților UDMR a punctat că o reformă administrativ-teritorială nu trebuie să fie în detrimentul comunităților etnice, exemplificând cu faptul că există tratate internaționale în acest sens.

„Nu suntem de acord cu această inițiativă a domnului Grindeanu. Trebuie să existe în Parlament o dezbatere despre această inițiativă. (…) Cred că, la un moment dat, s-a discutat în Parlamentul României și s-a decis că vom face o comisie în Parlamentul României, unde vom discuta aceste aspecte care țin de reforma administrativ-teritorială. Măcar la această comisie ar trebui să lucrăm pe un proiect și nu se face de pe o zi pe alta. Și mi se pare absolut neadecvat ca reforma administrativ-teritorială să fie adoptată prin asumarea răspunderii de către Guvern”, a subliniat el.

„Să se ia în considerare și argumentele noastre”

Potrivit lui Botond, ar trebui identificate soluții alternative sau adoptate măsuri speciale în zona unde trăiesc comunități formate din minorități.

„Suntem oameni rezonabili, putem discuta. Nu suntem împotriva reformelor și înțelegem că acest sistem administrativ care există acum a fost făcut de Ceaușescu în 1968. Înțelegem rațiunea faptului că trebuie să aducem anumite modificări, dar să se ia în considerare și argumentele noastre, când vorbim, și nicidecum prin asumarea răspunderii Guvernului”, a adăugat el.

„Eu sper că totuși va exista rațiune și nu se va adopta această reformă administrativ-teritorială prin angajarea răspunderii. Să continuăm munca, să se constitue acea comisie care a fost propusă în Biroul permanent reunit, la vremea respectivă, și am stabilit că din fiecare partid va face parte un deputat și un senator din acea comisie. Nu înțeleg de ce nu s-a mai făcut nimic. Și acum vine domnul Grindeanu și ne anunță că vrea prin asumarea răspunderii. (…) Să facem niște excepții și să mergem în spiritul tratatelor internaționale, ca aceste comasări să nu afecteze ponderea etnică a unei comunități minoritare”, a mai declarat Csoma Botond.

Propunerea lui Grindeanu pentru Luca Niculescu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Grindeanu i-a dat ca termen lui Luca Niculescu luna martie a 2027.

„În ședința de astăzi a Biroului Permanent Național am discutat prioritățile, atât în ceea ce privește reforma statului, cât și în ceea ce privește relansarea economică. Spre deosebire de alții, și anume de domnul fost prim-ministru Ilie Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face și cred că lumea nu mai are timp și nervi pentru dezbateri din acestea interminabile. De aceea, noi vom propune și îi voi propune prim-ministrului Luca Niculescu două lucruri: 1 – angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea Partidului Social Democrat, coordonatorul pe această reformă va fi domnul europarlamentar Dragoș Benea; 2 – angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, și anume reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi domnul vicepremier Marian Neacșu”, a anunțat Grindeanu la sediul central al PSD.

„Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp și anume în următoarele săptămâni, în următoarele luni, până până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027”, a mai spus el.

Sorin Grindeanu a apreciat că răspunderea pe reforma administrativă ar trebui să se facă însă anul acesta, „ideal” înainte de adoptarea bugetului.

„Această comisie trebuie să găsească criteriile și argumentele rapid pentru care să se facă această comasare, nu voluntară, cum spuneți dumneavoastră, care să nu țină cont doar de populație, să țină cont de multe alte lucruri”, a mai declarat liderul PSD.

În programul de guvernare, Guvernul Luca Niculescu se angajează să adopte cadrul legislativ pentru reforma administrativă.