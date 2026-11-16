Alexandru Rogobete cere scuze pacienților oncologici pentru postările privind stocurile de medicamente Lyrica. Ministrul anunță „două măsuri imediate”

Ministrul Sănătății spune că a realizat că a avut o abordare birocratică în loc să trateze cu empatie cazul unei paciente care semnala lipsa unui medicament.

„Le cer scuze pacienților oncologici care, pe lângă diagnosticul și tratamentele dificile prin care trec, sunt puși în situația de a se îngrijora și pentru disponibilitatea medicamentelor prescrise”, a transmis Alexangru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

„Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe”, a declarat acesta.

Schimbul de replici privind lipsa unui medicament

Discuția privind lipsa medicamentelor a pornit după ce jurnalista Liliana Ruse, de la Digi24, a scris pe pagina sa de Facebook că nu a găsit medicamentul Lyirica în nicio farmacie din București.

În replică, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a scris, tot pe Facebook, că „informația este neadevărată”, susținând că la nivel național există aproape 2,4 milioane de doze atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice.

„Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”, a fost reacția jurnalistei.

Asociaţia Farmaciilor şi Farmaciştilor din România a intervenit luni și a spus că medicamentul oncologic Lyrica este disponibil în cantităţi limitate în farmacii din opt județe din țară. Bucureștiul și Ilfovul nu se aflau pe listă publicată de Asociație.

În mesajul în care cere scuze, Rogobete afirmă că datele oficiale consultate de el indică altceva. „Exemplul București+Ilfov: cifrele oficiale arată că 430 de farmacii au la raft medicamentele pe bază de pregabalină (inclusiv Lyirica 75 mg/150 mg/300 mg). La nivel național, 3367 de farmacii au la raft aceste medicamente.”, spune el.

Măsurile anunțate de Rogobete

Rogobete mai anunță că a avut luni o ședință de urgență cu reprezentanții Asociației Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR), ai Asociației Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR), ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), pentru a analiza disponibilitatea medicamentului Lyrica și a variantelor generice care conțin aceeași substanță activă: pregabalina.

În urma întâlnirii, Rogobete a anunțat „două măsuri imediate”:

„identificarea farmaciilor în care tratamentul este disponibil și redistribuirea stocurilor către farmaciile în care acesta lipsește, pentru a asigura o disponibilitate cât mai uniformă. Așa cum am spus și ieri, existența stocurilor în depozite nu înseamnă că medicamentul se găsește în fiecare farmacie. Distribuția neuniformă este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm.

Am semnat un ordin de ministru pentru a facilita suplimentarea stocurilor farmaciilor, în perioada următoare, cu peste 77.000 de cutii de medicamente care conțin pregabalină, ceea ce înseamnă peste 2,5 milioane de capsule.”

Vicepremierul i-a cerut mai multă empatie. USR depune moțiune

Modul în care a reacționat după postarea jurnalistei privind lipsa de medicamente i-a fost reproșat luni ministrului de către vicepremierul Marian Neacșu.

„Poate ca dincolo de niște cifre seci, așa cum am spus mai devreme, când discutăm cu oameni aflați în suferință, ar trebui să dăm dovadă de mai multă empatie”, a spus Neacșu într-o conferință de presă.

De asemenea, PNL și USR au anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva lui Alexandru Rogobete cu câteva minute înainte de postarea făcută de Alexandru Rogobete.