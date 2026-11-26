La câteva ore după ce Parlamentul a votat moțiunea simplă împotriva sa, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ajuns, miercuri seară, în studioul Realitatea Plus, în emisiunea Ancăi Alexandrescu, „Culisele statului paralel”. Discuția, care a fost transmisă live pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, a început cu un laudatio la adresa activității și parcursului profesional al lui Rogobete și a continuat cu promisiuni, critici la adresa adversarilor politici și replici tăioase pentru cei care îi contestă activitatea.

În textul postării de pe pagina Ministerului Sănătății nu este pomenită emisiunea Ancăi Alexandrescu, ci scrie altceva: „declarații de presă susținute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Palatul Parlamentului”. Atașat postării este video-ul cu transmisia live a emisiunii „Culisele statului paralel” de la Realitatea Plus.

Realizatoarea și moderatoarea emisiunii nu și-a ascuns dezacordul față de votul dat de Parlament și a catalogat moțiunea drept o nedreptate la adresa ministrului. I-a făcut însă și un reproș, pe care l-a numit mai degrabă „un sfat”: comunică prea mult.

Anca Alexandrescu: „Mi se pare nedrept ce s-a întâmplat în Parlament”

Emisiunea a debutat cu un laudatio al realizatoarei, despre care Anca Alexandrescu a ținut să sublinieze că „nu este un ladatio, să știți, este un lucru corect”:

„Am văzut zilele trecute un filmuleț cu doamnele doctor cu care a început să lucreze domnul Rogobete, care era tânăr rezident, și povesteau doamnele că, atunci când a sosit prima dată acolo, și-au pus mâinile în cap: «Cine l-a trimis pe domnul Rogobete, rezident de anul I, să stea pe capul nostru când noi avem atâtea probleme de rezolvat în gardă?» Și când au văzut, de fapt, cine este domnul Rogobete și cum se comportă ca om în primul rând, îi spuneau: «Domne, dar mai du-te acasă! Nu mai veni în gărzi, pierzi anul. Du-te la școală, nu mai veni aici!» Spăla bolnavii, îi ajuta pe medici cu tot ce aveau nevoie. Nu e un laudatio, să știți, este un lucru corect.”

„Și din acest punct de vedere mi se pare nedrept ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament cu moțiunea simplă”, a continuat Anca Alexandrescu. „Pentru că Alexandru Rogobete este ultimul care ar fi meritat așa ceva. Și cel mai tare mă surprinde votul AUR. Dincolo de votul politic, cred că votul de astăzi a fost o greșeală. Dacă mă întrebați pe mine, nu se justifică.”

Cum explică Rogobete comunicarea agresivă

Totuși, după introducere, moderatoarea îi spune lui Rogobete că: „Am un singur reproș să vă fac. Și vreau să luați acest lucru cu prietenie. Adică să mă considerați un prieten care vă face acest… nu știu dacă reproș. Poate, mai degrabă, un sfat: uitați-vă un pic la comunicare, că mi se pare că e un pic cam mult. Știți că, uneori, prea multă comunicare strică.”

„Vă răspund la asta”, vine imediat replica lui Alexandru Rogobete. „Mulțumesc. Uneori, poate că a fost, ca număr de apariții, cam mult. Dar în momente de tensiune și într-un sistem de sănătate aflat sub o presiune continuă și speculat din orice virgulă, am preferat să mă epuizez, câteodată, ca apariție publică – pentru că despre asta este vorba – sau să am hiper apariții sau hiper vizualizări și vizibilitate tocmai pentru a reduce speculațiile. Pentru că mi-am dat seama din vechiul mandat, când poate că nu am ieșit suficient de mult, din n motive – că n-am avut timp sau n-am ieșit la momentul potrivit sau n-am ieșit eu primul să explic o măsură – atunci lucrurile s-au speculat și au apărut foarte multe dezinformări pe care le-am corectat foarte greu apoi.”

„Și atunci”, a continuat ministrul”, „pentru că venim dintr-o perioadă de vară – e o realitate pe care nu o putem ignora – o perioadă de vară în care a existat cea mai mare criză financiară din sistemul de sănătate din ultimii 10 ani. Eu n-am mai văzut demult unități de primiri urgențe fără medicamente, fără consumabile, ambulanțe fără motorină, operații amânate pentru că nu existau medicamente. Se întâmplă în orice sistem, până la urmă, ca în anumite spitale să existe izolat discontinuități care să blocheze activitatea. Dar anul ăsta a fost ceva fără precedent. Blocajul a fost la nivel național. Venind după o criză atât de mare, era nevoie de o comunicare intensă tocmai pentru a reduce presiunea și pentru a reda încrederea oamenilor că sistemul de sănătate își revine.”

„Trauma avută cu Bolojan”

În emisiune s-a vorbit, apoi, despre „obsesia domnului Bolojan de a reduce deficitul cu orice preț, fără să conteze că vorbim de oameni, de pacienți oncologici” și despre „trauma avută cu Bolojan”.

Apoi, ministrul Sănătății a promis o serie de măsuri. Printre ele, promisiunea de a găsi o soluție pentru câteva sute de absolvenți de Medicină care nu au prins, anul acesta, loc la rezidențiat, intenția de a introduce 40 de noi medicamente pe lista de medicamente compensate, plata gărzilor pentru medicii rezidenți, precum și o nouă lege a salarizării anul viitor, după ce „n-am putut să fiu de acord cu proiectul legii salarizării făcut de domnul ministru Pâslaru”.

Rogobete a continuat cu mesaje pentru USR și pentru „USR-ul din PNL”: „Ăștia de care vorbeam astăzi, până acum 3-4 săptămâni aplaudau aceste măsuri. Astăzi, ei se simt revoltați că sistemul de sănătate este sub presiune financiară. Păi despre ce vorbim? Voi, până acum 3-4 săptămâni spuneați că împreună cu Bolojan ați făcut reforme. Ăsta e rezultatul.”

„Domne, lăsați-mă cu 36 de ani, că eu am 35 de ani”

Ministrul Sănătății a fost întrebat de Anca Alexandrescu și „când o să avem primul spital nou în România, construit de la zero”. „Avem”, a fost răspunsul lui Alexandru Rogobete. „Avem cele din PNRR. Avem 8 spitale de la zero. Mi se mai scrie în comentarii că de ce de 36 de ani nu se fac spitale. Domne, lăsați-mă cu 36 de ani, că eu am 35 de ani. Avem 8 noi. În 7 dintre ele deja se tratează pacienți: Institutul de Boli Cardiovasculare de la Târgu Mureș, o bijuterie, Marius Nasta în București urmează în curând să intre pacienții, Centrul de Neurochirurgie de la Cluj, Agrippa Ionescu și mai sunt. Lista poate continua.”

Pornind de aici, ministrul Sănătății a afirmat că „asta m-a deranjat cel mai tare astăzi, la moțiune. Discursul ăsta, narativul politic – sunt învățat, sunt rezistent, nu mă ating… Când l-am văzut pe Ungureanu, deputatul Emanuel Ungureanu, care în viața lui nu a făcut nimic pentru sistemul de sănătate decât gălăgie și atât… (…) Când l-am auzit spunând că nu s-au făcut spitale, că e un dezastru…”

„Domne, le-am spus și în Parlament și le transmit și acum: Luați-vă trotinetele din dotare și duceți-vă în țară și vedeți spitalele construite de la zero. Pentru că e nedrept. Nu față de mine. Eu sunt om politic, suport, rezist mai mult decât cred ei. Dar nu e corect față de sutele de oameni care au lucrat până noaptea târziu ca aceste spitale să se construiască. Pentru ei mă bat, nu pentru mine. Oriunde mă duc și e un spital nou, am satisfacția și bucuria că îl știu de când era un dosar și nimeni nu avea încredere în mine că le vom face.”

„Oamenii au fost interesați doar de problemele medicale. Nu i-a interesat politica, nimic altceva”

Emisiunea s-a încheiat cu un mesaj al Ancăi Alexandrescu: „Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult, vă mai aștept la emisiune. Să știți că oamenii au fost interesați doar de problemele medicale. Nu i-a interesat politica, nimic altceva, și mă bucur că am putut să avem acest dialog. Vă urez succes, vă sprijin, dar să știți că am să vă critic din nou, dacă greșiți.”

„Vă rog, critica constructivă mă încântă”, a fost replica lui Alexandru Rogobete.

Critici pentru faptul că emisiunea a fost transmisă pe pagina Ministerului Sănătății

Faptul că emisiunea a fost transmisă live pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății a fost „taxat” de o parte dintre urmăritorii paginii: „Ați încurcat pagina oficială a Ministerului Sănătății cu Tik Tok-ul personal iar?”, „Doamne ferește! Pagina asta este falsă, o voi raporta”, „Ce show sinistru pe nervii și banii noștri”, „Demisia” sau „Rogobetele este nelipsit ca peștele de sticlă pus pe mileu deasupra televizorului comunist” au fost câteva dintre reacții.

De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul, a scris recent Hotnews. De atunci, postările doar cu ministru au continuat.