Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr care aștepta să fie operat

Corpul de Control al Ministrului Sănătății va merge la Buzău pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă a Spitalului Județean, în timp ce Colegiul Medicilor va verifica situația pacientului de 25 de ani care a decedat pe 5 ianuarie, a anunțat Alexandru Rogobete într-un mesaj pe Facebook.

Mai multe persoane au protestat, marți, în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat în spital. Pacientul era programat să fie operat în cursul zilei de luni, 5 ianuarie, însă personalul medical afirmă că starea lui de sănătate s-a deteriorat brusc și a decedat.

„Pentru acest caz am fost informat în timp util și am sesizat imediat Colegiul Medicilor din România, singura instituție abilitată să se pronunțe din punct de vedere medical. Colegiul Medicilor va face verificările necesare și va exista un răspuns clar privind situația pacientului politraumatizat de la Buzău”, a transmis Alexandru Rogobete într-un mesaj pe Facebook.

Înainte de mesaj, el a fost criticat de vicepreședintele PNL Alexandru Muraru care l-a acuzat că încearcă să mușamalizeze cazul pentru a-l proteja pe președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu. Atât Ciolacu, cât și Rogobete sunt membri PSD.

„Este o afirmație nefondată și profund incorectă. Nu am mușamalizat niciodată nimic. Dimpotrivă, am fost ministrul care a spus adevărul și care a scos la lumină probleme ascunse ani de zile, tocmai pentru că doar recunoașterea lor ne permite să le corectăm”, a replicat Rogobete.

El a transmis că va trimite Corpul de Control al ministerului pentru a verifica situația administrativă. „Am discutat inclusiv cu președintele Consiliul Județean Buzău, iar în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă”, a explicat el.

Ce s-a întâmplat la Buzău

Conform purtătoarei de cuvânt a SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul care a decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, pacientul fiind adus la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat pe secția de ortopedie a Spitalului Județean pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat și tratament specific.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenții chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secția de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a SJU Buzău.

Ea a adăugat că astfel de cazuri „s-au tratat și se tratează” în cadrul spitalului și că fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgență medicală imediată”.

