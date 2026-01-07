Un lider PNL îl acuză pe ministrul PSD Rogobete că mușamalizează cazul unui tânăr care a decedat la Buzău: „Aveți ordin pe linie de partid să închideți ochii?”

Ministrul Sănătății minimalizează cazul de la Spitalul Județean Buzău unde un tânăr de 25 de ani internat cu o fractură de femur a murit pentru a acoperi responsabilitatea Consiliului Județean condus de colegul de la PSD Marcel Ciolacu, acuză vicepreședintele PNL Alexandru Muraru într-un comunicat de presă.

Mai multe persoane au protestat, marți, în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat în spital. Pacientul era programat să fie operat în cursul zilei de luni, 5 ianuarie, însă personalul medical afirmă că starea lui de sănătate s-a deteriorat brusc și a decedat.

Alexandru Muraru îi cere ministrului Rogobete să se deplaseze personal la Buzău, precum a făcut în alte cazuri, și să trimită corpul de control pentru verificări în loc să lase responsabilitatea pe Colegiul Medicilor.

„Vorbim de o tragedie ce a avut loc în curtea unui spital subordonat lui Marcel Ciolacu, președintele CJ Buzău. Acel tânăr nu a murit în UPU, sau în vreun salon al spitalului, ci în curtea unității medicale! Este inacceptabil ca până la această oră, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, să nu se trezească din trândăvie și să nu aibă o poziție publică asumată față de acest eveniment”, acuză Muraru.

„Prin tăcerea dumneavoastră, domnule ministru Rogobete, vă faceți complice la acest eveniment tragic alături de Marcel Ciolacu, cel care a adus România cu piciorul în prăpastia falimentului național”, acuză Alexandru Muraru.

Ce s-a întâmplat la Buzău

Conform purtătoarei de cuvânt a SJU Buzău, Adriana Bunilă, bărbatul care a decedat a fost victima unui accident rutier care a avut loc pe 2 ianuarie, pacientul fiind adus la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) cu o fractură închisă de femur. După ce a fost evaluat în UPU, pacientul a fost internat pe secția de ortopedie a Spitalului Județean pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale, beneficiind de imobilizare în aparat gipsat și tratament specific.

„În cursul zilei de 5 ianuarie 2026, pacientul trebuia să fie supus unei intervenții chirurgicale, însă starea de sănătate s-a deteriorat brusc, motiv pentru care pacientul a fost transferat în secția de terapie intensivă, unde, din păcate, a survenit decesul. În prezent se așteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a SJU Buzău.

Ea a adăugat că astfel de cazuri „s-au tratat și se tratează” în cadrul spitalului și că fractura închisă de femur nu reprezintă „o urgență medicală imediată”.