Alfred Simonis, noi declarații despre criticile apărute după petrecerea de botez a copilului: „Nu este treaba gazdei”

Nu este treaba organizatorilor cum vin invitații îmbrăcați la petrecere, a spus președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, într-o nouă reacție privind criticile apărute după petrecerea de botez a fiului său organizată la finalul lunii octombrie, potrivit publicației locale DeBanat.

„S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în mediul online. Eu îmi doresc ca băiețelul meu să rămână cu amintirea frumoasă a acestei petreceri, ca și ceilalți doi băieți ai mei, cărora le-am organizat astfel de petreceri și la care toată lumea s-a simțit foarte bine”, a declarat Simonis.

Petrecerea de botez a celui de al treilea copil al lui Alfred Simonis a avut loc pe 31 octombrie într-o locație de lux din Timișoara.

Nașul copilului a fost președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, iar la petrecerea de botez au participat numeroși lideri PSD. Între aceștia: fostul lider al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, alături de soțul ei, Claudiu Manda, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Alexandru Rafila.

Ținutele luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au stârnit reacții critice în spațiul public.

Marcel Ciolacu a fost însoțit de partenera sa, Sorina Docuz. Docuz a purtat o haină de blană, iar în spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro. Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșilă, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

„Știți, când inviți oameni, la noi, în Banat cel puțin, dar nu numai, în România, omul vine cu ce are mai bun pe el la o petrecere. Așa este în Banat. Și gazda încearcă să-l facă să se simtă cât mai bine pe cel care vine. Dar în niciun caz nu este treaba gazdei cum vine, cine vine, în ce se îmbracă un invitat la o petrecere. Asta, dincolo de minciunile care s-au propagat în spațiul public cu privire la sume, și așa mai departe”, a spus Simonis în noua reacție citată de DeBanat.

După criticile apărute în presă, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că înțelege criticile și a spus că „toți cei care avem responsabilități publice trebuie să fim mult mai atenți la mesajul pe care îl transmitem”.