Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz. „Rămânem în probe”

Marcel Ciolacu, 58 de ani, președintele Consiliului Județean Buzău, avea programată nunta cu Sorina Docuz, 35 de ani, la finalul lunii noiembrie, potrivit G4Media.

Ciolacu a confirmat pentru G4Media că cei doi au anulat nunta.

„Rămânem în probe o perioadă”, a declarat fostul premier Marcel Ciolacu, pentru G4media.

Anunțul a fost făcut după valul de critici apărut în jurul petrecerii organizate în weekend cu ocazia botezului copilului șefului Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Petrecerea de botez a reunit numeroase nume din conducerea PSD, iar ținutele luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au stârnit reacții critice în spațiul public și din partea opoziției de guvernare.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, care a fost nașul de botez, a vorbit luni, într-o conferință de presă, despre aceste critici.

Marcel Ciolacu a fost însoțit de partenera sa, Sorina Docuz. Docuz a purtat o haină de blană, iar în spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșilă, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

Cine este Sorina Docuz

Sorina Docuz s-a căsătorit în 2014 cu primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Căsnicia lor, din care a rezultat un fiu, s-a încheiat în toamna lui 2016. Ulterior, ea a fost căsătorită pentru scurt timp cu omul de afaceri Mădălin Stan, alături de care are o fetiță.

Despre Sorina Docuz presa a scris în mai multe rânduri că este o apropiată a lui Ciolacu și că afacerile ei au prosperat în ultimii ani. Alături de Docuz, fostul premier PSD a călătorit cu avionul privat închiriat de Nordis, a scris G4Media.

De asemenea, conform unei anchete G4Media, cei doi au împărțit un penthouse de lux de peste 350 de metri pătrați în zona Herăstrău, deținut prin firme conectate la Buzău și un off-shore american.

În toamna lui 2024, aflat la emisiunea HotSpot de la HotNews, Marcel Ciolacu a fost întrebat despre Sorina Docuz. Premierul a spus: „Nu am o relație intimă cu Sorina Docuz”. „Există vreo poză cu mine, cu ea? Dacă cineva îmi arată dovada, intrăm în altă zonă”.