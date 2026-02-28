„Ali Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, a murit”, a anunțat Donald Trump / Un nou apel către iranieni

Președintele Donald Trump a anunțat, printre postare pe Truth Social, că ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis. Până în acest moment, regimul de la Teheran a negat, în repetate rânduri, moartea sa. „E neclintit, la comanda bătăliei”.

UPDATE: 23.45: Într-o postare pe contul său de Truth Social, președintele Donald Trump a anunțat că Ali Khamenei a fost ucis.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, este mort. Nu este dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru măreții americani și pentru toți acei oameni din multe țări care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda lui de derbedei însetați de sânge. A fost incapabil să evite serviciile noastre de informații și sistemele sofisticate de depistare și, colaborând îndeaproape cu Israel, nu este nimic ce el sau alți lideri uciși alături de el ar fi putut face”, a scris Donald Trump.

Trump susține că există semnale că Gărzile Revoluționare, armata și poliția iraniene nu mai sunt dispuse să lupte pentru susținerea regimului teocratic și că sunt gata să se folosească de imunitatea promisă anterior, dacă se alătură „patrioților iranieni”.

Pe de altă parte, Trump anunță că bombardamentele vor continua până când căderea regimului va fi certă.

Liderul suprem al Iranului „a fost ucis” în atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului, a declarat un oficial israelian, pentru Reuters. Potrivit acestuia, trupul lui Khamenei a fost localizat.

Totodată, un oficial american a spus, pentru Fox News, că și Statele Unite cred că liderul suprem al Iranului a fost ucis.

La fel, o publicație de opoziție din Iran a anunțat moartea liderului suprem al Iranului, fără să ofere mai multe detalii.

Întrebat dacă liderul iranian a murit, Donald Trump a spus: „Credem că e informația e corectă”.

Informațiile legate de moartea liderului suprem au apărut după ce premierul israelian a spus, într-un mesaj în care a lansat și un apel către poporul iranian că „sunt semne tot mai clare că dictatorul a dispărut”.

Până acum, Teheranul nu a confirmat decesul lui. Aproape în același timp cu mesajul lui Netanyahu, un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a anunțat că aceasta este „teafăr și nevătămat”.

Ulterior, mai multe publicații de stat din Iran au scris că liderul suprem al iranului este „neclintit și ferm, la comanda bătăliei”.

Război în Orientul Mijlociu, după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Statele Unite și Israelul au lansat un atac coordonat asupra Iranului, sâmbătă dimineață. Într-un discurs, Donald Trump a anunțat că sunt „operațiuni de luptă majore” și a lăsat să se înțeleagă obiectivul: schimbarea regimului de la Teheran.

În scurt timp, însă, războiul din Iran s-a extins în regiune. Teheranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și asupra forțelor militare ale SUA aflate în baze din Orientul Mijlociu.

Oficialii din Emiratele Arabe și Bahrain au anunțat că au fost ținta unor atacuri iraniene. Explozii repetate s-au auzit și în Qatar, Kuwait, Iordania și chiar în Riad – Arabia Saudită.

Potrivit AFP, Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, care a fost mediator în discuţiile dintre Washington și Teheran.